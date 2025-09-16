विज्ञापन
आगरा: इलेक्ट्रिक स्कूटी ब्लास्ट से लगी भीषण आग, बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत

आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में लक्ष्मी नगर में प्रमोद अग्रवाल का घर है. प्रमोद अग्रवाल के घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी. स्कूटी रोजाना की तरह इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही थी और परिवार घर के अंदर चेन की नींद हो रहा था.

आगरा: इलेक्ट्रिक स्कूटी ब्लास्ट से लगी भीषण आग, बुजुर्ग दंपती की दर्दनाक मौत
  • आगरा के लक्ष्मी नगर में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक ब्लास्ट होने से घर में भीषण आग लग गई थी
  • आग में 90 वर्षीय भगवती प्रसाद और उनकी 88 वर्षीय पत्नी झुलसने से दोनों की मौत हो गई थी
  • स्कूटी चार्जिंग पर लगी थी और ब्लास्ट के कारण आग तेजी से पूरे घर में फैल गई थी
आगरा:

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुए ब्लास्ट की वजह से बुजुर्ग दंपति की जान चली गई. जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक स्कूटी घर पर ही खड़ी थी, जब ब्लास्ट हुआ और इस वजह से पूरा घर भी आग की लपटों में आ गया. मकान में आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. इस घटना में घर में मौजूद दंपति की मौत हो गई है. सूचना पर पहुंची दमकल और पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया. 

आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में लक्ष्मी नगर में प्रमोद अग्रवाल का घर है. प्रमोद अग्रवाल के घर में इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी. स्कूटी रोजाना की तरह इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही थी और परिवार घर के अंदर चेन की नींद हो रहा था. चार्जिंग पर लगी स्कूटी में सुबह तड़के अचानक से ब्लास्ट हुआ और स्कूटी की आग देखते ही देखते पूरे घर में फैल गई. घर में भीषण आग लग लगी जिसमें 90 वर्षीय भगवती प्रसाद और 88 वर्षीय उनकी पत्नी फंस गए. आग की लपटों में बुजुर्ग दंपति झुलस गए जिससे उनकी मौत हो गई. 

इलेक्ट्रिक स्कूटी से घर में लगी आग के चलते भगवती प्रसाद की मौके पर मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी बुरी तरह से झुलस गई जिनकी ईलाज के दौरान मौत हो गई. सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंच गई थी और स्थानीय पुलिस की मदद से कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया था.

इलेक्ट्रिक स्कूटी में ब्लास्ट से घर में लगी आग पर डीसीपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि घर में आग लगी है जिसमें बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई, दोनो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है. (लक्ष्मीकांत शर्मा की रिपोर्ट)

