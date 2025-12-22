विज्ञापन
विशेष लिंक

Electric Scooter Price Hike: 1 जनवरी से 3,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे दाम, अभी मिल रही 20,000 की छूट! पूरी डिटेल यहां

सोमवार को कंपनी ने कहा कि सभी कैटगरी के स्‍कूटर की कीमतें बढ़ाई जाएंगी. हालांकि राहत की बात ये है कि अभी कुछ दिन हैं आपके पास कि आप कंपनी के एक बेहद शानदार ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Electric Scooter Price Hike: 1 जनवरी से 3,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे दाम, अभी मिल रही 20,000 की छूट! पूरी डिटेल यहां

अगर आप नए साल में इलेक्ट्रिक स्‍कूटर  (Electric Scooter) लेने का मन बना रहे हैं तो ये खबर पढ़ के आपकी जेब को झटका लग सकता है. इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी ने अपने सभी कैटगरी के स्कूटर की कीमतें नए साल में बढ़ाने वाली है. कंपनी ने 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. सोमवार को कंपनी ने कहा कि सभी कैटगरी के स्‍कूटर की कीमतें बढ़ाई जाएंगी. हालांकि राहत की बात ये है कि अभी कुछ दिन हैं आपके पास कि आप कंपनी के एक बेहद शानदार ऑफर का फायदा उठा सकते हैं. डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी. 

क्‍यों स्‍कूटर की कीमतें बढ़ा रही एथर एनर्जी?

कंपनी का कहना है कि इलेक्ट्रिक स्‍कूटर के दाम वैश्विक स्तर पर कच्चे माल, विदेशी मुद्रा और प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ाए जा रहे हैं.  

एथर एनर्जी के मौजूदा पोर्टफोलियो में 450 सीरीज के स्कूटर और रिज्‍ता शामिल हैं. इसकी शुरुआती कीमतें 1,14,546 रुपये से 1,82,946 रुपये तक हैं. 

20,000 रुपये बचाने का मौका 

इलेक्ट्रिक स्‍कूटर की बढ़ी हुई कीमतें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी, लेकिन फिलहाल आपके पास 20,000 रुपये बचाने का मौका है. कंपनी ने कहा कि वह इस समय अपने 'इलेक्ट्रिक दिसंबर' कार्यक्रम के तहत चुनिंदा शहरों में 20,000 रुपये तक के लाभ दे रही है. यानी अगर आप नए साल में स्‍कूटर लेने का मन बना रहे हैं तो आप बुकिंग अभी ही करवा सकते हैं, बाकी डिलीवरी जनवरी में भी करवा सकते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ather Energy, Ather Energy Electric Scooter, Ather Energy Electric Two-wheelers, Ather Energy Growth, Ather Energy EV
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com