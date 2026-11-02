सनरूफ, 365 किमी की रेंज, कीमत 6.49 लाख से शुरू, Tata की इस कार ने गाड़ दिए झंडे

अगर आप नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ढेरों ऑप्शन हैं. लेकिन, इस बाजार में Tata की SUV अपना दबदबा बना रही है. Tata Punch.ev ने भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया है. इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV ने अक्टूबर 2026 में पहली बार मंथली होलसेल डिस्पैच में 5 हजार यूनिट्स का आंकड़ा पार किया है. इसी के साथ ये भारत में इस बड़े मुकाम को हासिल करने वाली पहली स्टैंडअलोन इलेक्ट्रिक कार बन गई है.

Tata की ये कामयाबी इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि बाजार में नए इलेक्ट्रिक मॉडल्स, खासकर Mahindra XEV 9S की तरफ से इसे लगातार कड़ी टक्कर मिल रही थी. पिछले चार महीनों में भी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहद शानदार रही है. ये तीन महीनों में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनकर उभरी है. महिंद्रा की XEV 9S केवल अगस्त के महीने में ही इससे आगे निकल पाई थी, जब महिंद्रा ने अपनी गाड़ी की 4,508 यूनिट्स बेची थीं और Punch EV का आंकड़ा 4,430 यूनिट्स था. लेकिन सितंबर में टाटा ने 4,702 यूनिट्स के साथ वापसी की और महिंद्रा की 4,636 यूनिट्स को पीछे छोड़ दिया. अब अक्टूबर की परफॉर्मेंस ने Punch EV को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया है, जहां एंट्री-लेवल सेगमेंट में 5,000 से ज्यादा गाड़ियां बेचना किसी भी इलेक्ट्रिक कार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है.

Tata Punch की दमदार परफॉर्मेंस

अपडेटेड Tata Punch.ev भारतीय बाजार में दो बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है. इसमें पहला छोटा 30 kWh का बैटरी पैक है और दूसरा बड़ा 40 kWh का पैक दिया गया है. छोटा बैटरी पैक सिंगल चार्ज में 365 किमी की ARAI-सर्टिफाइड रेंज का दावा करता है, जबकि बड़ा बैटरी पैक 468 किमी तक की शानदार रेंज देता है. पावर की बात करें तो 30 kWh वाला वेरिएंट 88 Bhp की पावर और 154 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, वहीं 40kWh वाला वेरिएंट 129 Bhp की पावर और समान 154 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.

इस गाड़ी की पावर को सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के जरिए आगे के पहियों (फ्रंट व्हील्स) तक भेजा जाता है. इसका लॉन्ग रेंज वेरिएंट महज 9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है, और इसकी टॉप स्पीड 140 किमी प्रति घंटा है. इस गाड़ी को खरीदने का सबसे बड़ा फायदा इसकी हाई-वोल्टेज बैटरी पर मिलने वाली लाइफटाइम वारंटी है, जो 40 kWh वाले बैटरी पैक के साथ मिलती है. ये वारंटी पहले पर्सनल ओनर के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख से अगले 15 सालों तक अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए लागू रहती है, जबकि 30 kWh वाले वेरिएंट पर 8 साल या 1.6 लाख किमी की बैटरी वारंटी दी जाती है.

फीचर्स, वेरिएंट्स और बैटरी-एज-ए-सर्विस

अपनी कीमत के लिहाज से Punch.ev में फीचर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट मिलती है. वेरिएंट के हिसाब से इसमें 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा केबिन में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल हैं. सुरक्षा के मामले में भी ये कार बेहतरीन है, जिसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, EBD के साथ ABS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग और बच्चों की सुरक्षा के लिए ISOFIX माउंट्स मिलते हैं. सुरक्षा के लिए इस मॉडल को Bharat NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली है.

अभी इसके लाइन-अप में Smart, Smart+, Adventure, Empowered और Empowered+ S वेरिएंट्स शामिल हैं, जहां बैटरी ऑप्शन्स ट्रिम के हिसाब से अलग-अलग हैं. सितंबर में हुई कीमतों में बदलाव के बाद इसकी एक्स-शोरूम कीमत 9.79 लाख रुपये से शुरू होकर 12.99 लाख रुपये तक जाती है. इसके अलावा टाटा इस गाड़ी पर बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) का ऑप्शन भी दे रही है, जिससे गाड़ी की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है क्योंकि इसमें बैटरी के खर्च को गाड़ी की मूल कीमत से अलग कर दिया जाता है. BaaS के साथ आप इसको 6.49 लाख रुपये में खरीद सकते हैं. हालांकि, फिर आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैटरी चार्ज देना होगा.

वेटिंग पीरियड और ग्राहकों के लिए वैल्यू

अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं, तो इसका वेटिंग पीरियड अलग-अलग शहरों, वेरिएंट्स, बैटरी पैक्स और डीलरशिप के स्टॉक के हिसाब से अलग हो सकता है. इसका कोई एक तय देशव्यापी वेटिंग पीरियड नहीं है, इसलिए खरीदारों को अपने नजदीकी टाटा डीलर से इसकी उपलब्धता की जांच करनी चाहिए. कुछ डीलर उन शहरों में जहां EV की मांग बहुत ज्यादा है, इस गाड़ी पर 8 महीने तक का वेटिंग पीरियड भी बता रहे हैं. Punch.ev की इस बड़ी सफलता को समझना बिल्कुल आसान है; यह गाड़ी अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी साइज, बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस, फीचर-लोडेड केबिन, दो शानदार बैटरी ऑप्शंस और एक किफायती शुरुआती कीमत का बेहतरीन पैकेज पेश करती है. इसके साथ ही बड़े बैटरी पैक पर मिलने वाली लाइफटाइम वारंटी ने पहली बार इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले ग्राहकों की सबसे बड़ी चिंता को दूर कर दिया है, जिससे यह गाड़ी भारतीय बाजार में पैसा वसूल एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारों में से एक बन गई है.

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