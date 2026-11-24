- AIMIM के बिहार प्रमुख अख्तरुल ईमान ने शादी के दौरान दुल्हन को लेकर विवादित बयान दिया
- ईमान ने महिलाओं के बिना घूंघट शादी समारोह में शामिल होने को गलत बताते हुए पर्दे की अहमियत पर जोर दिया
- उनके विवादित बयान के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने उन्हें पिछड़ी सोच वाला और महिलाओं का अपमान करने वाला बताया
बिहार के AIMIM नेता के विवादित बयान पर हंगामा बरपा हुआ है. उन्होंने शादी की रस्मों के दौरान दुल्हन की तुलना तवायफ और घूरने वाले मर्दों की तुलना सूअरों से कर डाली. दुल्हन का तवायफ की तरह बैठना, पुरुषों का सूअरों की तरह घूरना, शादियों में पुरुषों और महिलाओं का आपस में मिलना-जुलना, और महिलाओं का बिना पर्दे के रहने जैसी विवादास्पद कहकर AIMIM की बिहार इकाई के प्रमुख अख्तरुल ईमान मुश्किल में फंस गए हैं.
ओवैसी के नेता के बिगड़े बोल
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता ने मुस्लिम शादियों में होने वाली 'अनुचित' प्रथाओं पर बात करते हुए, महिलाओं के पहनावे और 'मुंह दिखाई' की रस्म को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया.इस रस्म की तुलना उन्होंने सार्वजनिक रूप से बैठी किसी "तवायफ" से करते हुए उन्होंने घूंघट के महत्व पर जोर दिया और इस बात पर नाराजगी जताई कि महिलाएं बिना सिर ढके शादी-पार्टी में शामिल होती हैं.
किशनगंज, बिहार: AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरूल ईमान ने मुस्लिम समाज में महिलाओं की पर्दे की रस्म पर कहा, "... हमारे यहाँ कुछ मान्यताएँ हैं, सनातन धर्म की कुछ मान्यताएँ हैं, ईसाई धर्म की कुछ मान्यताएँ हैं। हम उनके धर्म पर कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे धर्म का जो ज्ञान हमको है, हम उस पर बात करते हैं... जिस तरह हमारे आलिम के सिर पर टोपी है, उससे भी ज्यादा अनिवार्य है कि हमारी बेटियाँ पर्दे में रहें। हमारे यहाँ पर्दा लाजिम है, फर्ज है। और पर्दा जवान बेटियों के लिए और ज्यादा जरूरी है। जिस तरह आप कीमती माल को आप संदूक में रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ठीक उसी तरह से, क्योंकि समाज में जो बुराइयाँ फैलती हैं, वे इसी तरह फैलती हैं कि अगर बिना कैद और बंदिश के औरतें मिलती-जुलती रहें, तो इस्लाम ने कुछ मान्यताएँ हम लोगों को बताई हैं। उन्हीं मान्यताओं के आधार पर, जो कुछ हमने अपने धार्मिक विद्वानों और आलिमों से सीखा है, हमने वही बात कही है..."— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 23, 2026
ओवैसी के नेता ने पुरुषों की तुलना सूअरों से की
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ. वीडियो में ईमान एक सार्वजनिक भाषण देते हुए मुस्लिम दुल्हनों के बिना घूंघट के बैठने और पुरुषों द्वारा उन्हें घूरने की कड़ी आलोचना कर रहे थे.ईमान कह रहे थे, "मैं हमारे पुरुषों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों में शर्म-लिहाज बिल्कुल खत्म हो गई है? इस तरह से बेरोकटोक मिलना-जुलना तो सूअरों की आदत है."
इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दा बताया जरूरी
ओवैसी के नेता ने महिलाओं के सिर न ढकने को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि आजकल सिर पर दुपट्टा ओढ़ने वाली महिलाओं की तुलना में, सिर पर टोपी पहनने वाले पुरुषों की संख्या ज्यादा है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के लिए पर्दा करना जरूरी है.अमौर के विधायक के बयानों पर बीजेपी और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पिछड़ी सोच वाले मौलाना की तरह बात कर रहे हैं.
'मेरे शब्द जिद्दी बच्चे के मुंह पर पड़े थप्पड़ जैसे'
बिहार बीजेपी ने कहा कि अगर उन्हें शरिया की इतनी ही चिंता है, तो उन्हें अफगानिस्तान चले जाना चाहिए. इसके बावजूद भी ईमान अपने बयान पर कायम रहे. उन्होंने तर्क दिया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए पर्दा, विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है. उन्होंने अपनी टिप्पणियों का बचाव करते हुए कहा कि ये शब्द किसी ऐसे जिद्दी बच्चे के चेहरे पर पड़े थप्पड़ की तरह हैं, जो सही समय पर जागने से इनकार कर रहा हो.
बीजेपी का AIMIM नेता पर हमला
उनके इस बयान पर बिहार बीजेपी नेता दानिश इकबाल ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि एक विधायक अब उन पिछड़ी सोच वाले मौलानाओं की तरह बात कर रहे हैं, जो महिलाओं का अपमान करने वाली बातें करते हैं और उनके अधिकारों का हनन करते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं शिक्षित हो रही हैं और जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. अगर उन्हें शरिया की इतनी ही चिंता है, तो वे जाकर अफगानिस्तान में रहें.
कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने लिया आड़े हाथों
वहीं कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने ईमान के बयानों को घिनौना करार देते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं का इस तरह अपमान करने की कोई इजाजत नहीं है. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही घिनौना है कि समुदाय के तथाकथित प्रतिनिधि, खासकर AIMIM जैसी पार्टी से, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है, महिलाओं के बारे में इतनी अपमानजनक बातें कर रहे हैं.इस्लाम में कहीं भी महिलाओं का इस तरह अपमान नहीं किया जाता. मैं इस बयान की निंदा करती हूं. एक मुस्लिम महिला होने के नाते, मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से गलत है.
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