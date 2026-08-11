Maruti Suzuki की कारों पर अगस्त में बंपर ऑफर्स, इतने लाख तक की होगी बचत, लिस्ट में Vitara से Baleno तक

Maruti Suzuki August Offers: Maruti Suzuki ने अगस्त 2026 में अपनी Nexa कारों पर कई तरह के डिस्काउंट और बेनिफिट्स पेश किए हैं. इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस, लॉयल्टी अपग्रेड बेनिफिट और इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल हैं. इस महीने सबसे बड़ा फायदा Maruti Invicto पर मिल रहा है. इसके अलावा Grand Vitara, XL6, Jimny, Baleno और Fronx पर भी अलग-अलग ऑफर दिए जा रहे हैं.

Maruti Invicto पर 1.55 लाख तक का फायदा

अगस्त में Nexa रेंज में सबसे ज्यादा डिस्काउंट Maruti Invicto पर मिल रहा है. इस MPV पर ग्राहकों को अधिकतम 1.55 लाख रुपये तक के फायदे मिल सकते हैं. ऑफर में 55,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 50,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 50,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस शामिल है. इसके अलावा 30 हजार का लॉयल्टी बोनस और 20,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है. Maruti Invicto की कीमत 24.97 लाख रुपये से 28.61 लाख रुपये के बीच है. ये कंपनी की फ्लैगशिप MPV है और इसका मुकाबला Toyota Innova Hycross से होता है.

Grand Vitara पर 1.30 लाख तक की बचत

Maruti Grand Vitara के Sigma पेट्रोल वैरिएंट पर अगस्त में 1.30 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं. Delta पेट्रोल वैरिएंट पर 1.20 लाख तक का फायदा है. Zeta, Alpha और AWD वैरिएंट पर भी 1.20 लाख तक के फायदे दिए जा रहे हैं. इनके साथ 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मुफ्त मिलती है.

Grand Vitara के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट पर भी 1.25 लाख तक के फायदे मिल रहे हैं. इसके अलावा दिल्ली में 1.85 लाख तक की रोड टैक्स छूट और 5 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी दी जा रही है. स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट के ऑफर में 75,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 45,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस, 30,000 रुपये का लॉयल्टी अपग्रेड बोनस और 20 हजार का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल है.

Delta CNG वैरिएंट पर 1.05 लाख तक और Zeta CNG पर 95,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं. Grand Vitara की कीमत 10.77 लाख से 19.57 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Toyota Hyryder और Tata Sierra से है.

Maruti XL6 पर 50 हजार तक का फायदा

Maruti XL6 के पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 50 हजार तक के फायदे दिए जा रहे हैं. इसमें 20 हजार का कैश डिस्काउंट, 30 हजार तक का एक्सचेंज बोनस या 15 हजार का स्क्रैपेज बोनस और 10 हजार का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट शामिल है. XL6 की कीमत 11.57 लाख से 14.37 लाख के बीच है. यह Ertiga का प्रीमियम 6-सीटर मॉडल है.

Jimny पर 35 हजार का कैश डिस्काउंट

Maruti Jimny के सभी वैरिएंट पर अगस्त में 35 हजार का कैश डिस्काउंट मिल रहा है. इस मॉडल पर एक्सचेंज, स्क्रैपेज, लॉयल्टी या इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है. Jimny की कीमत 12.39 लाख से 14.37 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Mahindra Thar और Force Gurkha से होता है.

Baleno पर 30 हजार तक की बचत

Maruti Baleno के पेट्रोल मैनुअल और AMT वैरिएंट पर 30 हजार तक के फायदे मिल रहे हैं. वहीं CNG वैरिएंट पर 25 हजार तक का फायदा दिया जा रहा है. पेट्रोल वैरिएंट पर 5 हजार का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिलता है. CNG वैरिएंट में कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन एक्सचेंज या स्क्रैपेज बेनिफिट का विकल्प दिया गया है. Baleno की कीमत 5.99 लाख से 9.17 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Hyundai i20 और Tata Altroz जैसी प्रीमियम हैचबैक से है.

Fronx पर 20 हजार तक का फायदा

Maruti Fronx के टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट पर अगस्त में 20 हजार तक के फायदे मिल रहे हैं. पेट्रोल और CNG वैरिएंट पर 15,000 रुपये तक के ऑफर हैं. टर्बो वैरिएंट पर अतिरिक्त 5,000 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा सभी वैरिएंट पर 15,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस या 10,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और 5,000 रुपये का इंस्टीट्यूशनल डिस्काउंट उपलब्ध है.

Fronx की कीमत 6.85 लाख से 11.84 लाख के बीच है. इसका मुकाबला Toyota Taisor, Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV 3XO और Nissan Magnite से है.

ऑफर लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Maruti Suzuki के ये ऑफर शहर, वैरिएंट और स्टॉक के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं. एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस भी ग्राहक और पुराने वाहन की कंडीशन के आधार पर बदल सकता है. इस वजह से कार खरीदने से पहले अपने नजदीकी Maruti Suzuki Nexa डीलर से ऑफर की सही जानकारी जरूर लें.

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