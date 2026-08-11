पुरानी वाली से कितनी अलग है नई Mahindra Scorpio N 2026? खरीदने से पहले जान लें ये बदलाव

Mahindra Scorpio-N को कुछ समय पहले ही भारत में लॉन्च किया गया है. Mahindra Scorpio-N को लॉन्च के करीब चार साल बाद बड़ा अपडेट मिला है. नए मॉडल में कंपनी ने SUV के बाहरी डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन केबिन और फीचर्स में कई अहम अपग्रेड किए गए हैं. Mahindra Scorpio-N में बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और बेहतर कैमरा सिस्टम जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. आइए आपको बताते हैं Mahindra Scorpio-N 2026 पिछले मॉडल से कितनी अलग है.

Scorpio-N पुराना Vs नया: कितना बदला डिजाइन?

2026 Scorpio-N के आउटर डिजाइन में बदलाव काफी लिमिटेड हैं. SUV के पुराने बॉक्सी डिजाइन और मजबूत रोड प्रेजेंस को बरकरार रखा गया है. नए मॉडल में सबसे बड़ा बाहरी बदलाव नए डुअल-टोन 18 इंच के अलॉय व्हील हैं. इससे SUV को पहले के मुकाबले थोड़ा नया लुक मिलता है.

इसके अलावा छह-स्लैट वाली ग्रिल, LED लाइट्स, बड़े बंपर, रूफ रेल्स, फॉक्स स्किड प्लेट्स और खिड़कियों के आसपास दी गई सिग्नेचर "स्कॉर्पियन टेल" क्रोम स्ट्रिप को बरकरार रखा गया है. यानी Mahindra ने Scorpio-N की पहचान बदलने के बजाय उसके मौजूदा मजबूत और रफ लुक को ही आगे बढ़ाया है.

इंटीरियर में दिखेगा सबसे बड़ा बदलाव

नए Scorpio-N के केबिन में बैठते ही पुराने और नए मॉडल के बीच अंतर साफ नजर आता है. Mahindra ने डैशबोर्ड को नए तरीके से तैयार किया है और इसमें बड़ा 12.3 इंच का फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है.

पुराने मॉडल में 9 इंच की स्क्रीन मिलती थी. नई बड़ी स्क्रीन के साथ सेंटर कंसोल में भी बदलाव किया गया है और नए स्विचगियर जोड़े गए हैं. स्क्रीन के नीचे अब एयर-कंडीशनिंग वेंट्स को हॉरिजॉन्टल डिजाइन में रखा गया है. वहीं ब्लैक और ब्राउन रंग वाली सीटिंग और केबिन थीम को बरकरार रखा गया है.

पैनोरमिक सनरूफ और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

2026 Scorpio-N में फीचर्स की लिस्ट भी पहले से लंबी हो गई है. पुराने सिंगल-पैनल सनरूफ की जगह अब पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है. इसके अलावा पुराने सेमी-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले दिया गया है.

आगे बैठने वाले यात्रियों के लिए 65W Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. इससे स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइस को तेजी से चार्ज किया जा सकता है. Mahindra ने SUV में नया 'Adventure Statistics' मोड भी जोड़ा है. इसमें ऑफ-रोडिंग के दौरान रोल और पिच एंगल, कंपास रीडिंग, G-फोर्स और इंजन से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है.

540-डिग्री कैमरा से सुरक्षा हुई बेहतर

नई Scorpio-N में सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा बदलाव किया गया है. SUV में अब 540-डिग्री सराउंड-व्यू कैमरा दिया गया है. इसके साथ ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर भी मिलता है. ये फीचर तंग जगहों में गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को आसपास की स्थिति समझने में मदद करता है. पुराने मॉडल में आगे और पीछे के कैमरे दिए जाते थे. नए कैमरा सिस्टम के साथ पार्किंग और मुश्किल जगहों पर SUV को संभालना पहले से आसान होने की उम्मीद है.

इंजन और गियरबॉक्स में कोई बदलाव नहीं

2026 Scorpio-N के इंजन में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है. SUV में पहले की तरह 2.0 लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 203hp की पावर और 380Nm का टॉर्क पैदा करता है.

डीजल इंजन 2.2 लीटर का है और इसे दो अलग पावर आउटपुट के साथ पेश किया जाता है. लोअर वैरिएंट में यह 132hp और 300Nm का आउटपुट देता है, जबकि हायर वैरिएंट में 175hp की पावर और 370-400Nm का टॉर्क मिलता है. गियरबॉक्स के तौर पर 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक का विकल्प जारी रखा गया है.

Z4 से ऊपर के डीजल वैरिएंट में 4x4 का विकल्प भी मिलता है. इसमें टॉप वैरिएंट Z8T और Z8L शामिल हैं. वहीं पेट्रोल वैरिएंट रियर-व्हील ड्राइव के साथ आते हैं.

नई Scorpio-N की कीमत कितनी बढ़ी?

फीचर्स बढ़ने के साथ Scorpio-N की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है. नए मॉडल की शुरुआती कीमत 13.69 लाख रुपये है, जो पुराने मॉडल की तुलना में 20 हजार रुपये ज्यादा है. पूरी रेंज में वैरिएंट के हिसाब से कीमत में बढ़ोतरी अलग-अलग है. कुछ वैरिएंट में यह बढ़ोतरी 83,500 रुपये तक पहुंच जाती है. टॉप-एंड Z8L डीजल ऑटोमैटिक 4x4 वैरिएंट की कीमत पुराने मॉडल की तुलना में 54,000 रुपये ज्यादा है.

यानी नई Scorpio-N खरीदने वाले ग्राहकों को अतिरिक्त फीचर्स और तकनीक के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी. हालांकि, बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और 540-डिग्री कैमरा जैसे अपडेट SUV को पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं.

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