धमाकेदार एंट्री को तैयार Mahindra XUV 7XO, लॉन्च से पहले ही बिना ढके आई नजर, देखें लग्जरी का नया अवतार

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा के फैंस का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 5 जनवरी को होने वाले ग्रैंड लॉन्च से ठीक पहले Mahindra XUV 7XO की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक हो गई हैं. बिना किसी कवर के दिखी इस SUV ने अपने किलर लुक और प्रीमियम फीचर्स से ऑटो बाजार में हलचल मचा दी है.

कैसा है नया लुक ?

लीक हुई तस्वीरों में XUV 7XO मिडनाइट ब्लैक रंग में मस्कुलर और मॉडर्न लग रही है. फ्रंट में 8 वर्टिकल स्लैट्स वाली बड़ी ग्रिल और बीच में महिंद्रा का ट्विन पीक्स लोगो इसे दमदार लुक दे रहा है. इसमें नई LED हेडलाइट्स, एनिमेटेड इंडिकेटर्स और रीडिजाइन किए गए DRLs दिए गए हैं. साथ ही नया बंपर, स्लीक फॉग लैंप्स और सिल्वर स्किड प्लेट इसके प्रीमियम अहसास को बढ़ाते हैं.

अंदर से है महल जैसी लग्जरी

XUV 7XO का केबिन किसी आलीशान कमरे से कम नहीं है. इसमें ब्राउन-बेज कलर थीम का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासिक लुक देता है. डैशबोर्ड पर तीन 12.3-इंच की बड़ी स्क्रीन्स दी गई हैं (इंफोटेनमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैसेंजर स्क्रीन). म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें 16-स्पीकर वाला हर्मन कार्बन ऑडियो सिस्टम दिया गया है. वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स सफर को यादगार बनाएंगे.

दमदार इंजन और सेफ्टी

महिंद्रा ने पावर में कोई समझौता नहीं किया है. इसमें वही भरोसेमंद 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ऑप्शन के साथ आएगा. इसमें सेगमेंट-फर्स्ट 540-डिग्री कैमरा और लेवल 2+ ADAS जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे सड़क पर सबसे सुरक्षित SUVs में से एक बनाएंगे.

