Mahindra XUV 7XO: अगर आप टाटा सफारी या एमजी हेक्टर खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए. XUV 7XO का यह नया अवतार आपके सारे फैसले बदल सकता है.

Mahindra XUV 7XO: अब सड़कों पर दिखेगा लग्जरी का थिएटर, 540-डिग्री कैमरा और ट्रिपल-स्क्रीन देख भूल जाएंगे पुरानी SUV

Mahindra XUV 7XO: महिंद्रा एक बार फिर भारतीय ऑटो सेक्टर में गदर मचाने को तैयार है. अगर आप लग्जरी, सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं, तो Mahindra XUV 7XO आपके होश उड़ाने आ रही है. कंपनी ने हाल ही में इसका एक नया टीजर जारी किया है, जिसमें ऐसे फीचर्स की झलक दिखाई गई है जो आमतौर पर केवल करोड़ों की कारों में मिलते हैं.

डैशबोर्ड नहीं, यह तो डिजीटल दुनिया है

XUV 7XO की सबसे बड़ी चर्चा इसकी ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड की है. जी हां, अब ड्राइवर और बीच की स्क्रीन के साथ-साथ बगल वाली सीट पर बैठे पैसेंजर के लिए भी एक अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन होगी. एड्रेनोक्स+ (Adrenox+) सॉफ्टवेयर के साथ इसमें इन-कार थिएटर मोड भी मिलेगा.

360 नहीं, अब 540-डिग्री नजर

सुरक्षा के मामले में महिंद्रा ने बड़ा दांव खेला है. इस SUV में 540-डिग्री कैमरा दिया गया है. यह न सिर्फ कार के चारों ओर नजर रखेगा, बल्कि सी-थ्रू व्यू के जरिए आपको गाड़ी के नीचे की जमीन की स्थिति भी दिखाएगा. खराब रास्तों पर यह फीचर किसी वरदान से कम नहीं है.

बॉस मोड और लग्जरी का तड़का

पीछे बैठने वालों के लिए इसमें पावर्ड बॉस मोड दिया गया है, जिससे आप एक बटन दबाकर आगे वाली सीट को एडजस्ट कर सकते हैं और पैरों के लिए ज्यादा जगह बना सकते हैं. साथ ही, 16-स्पीकर वाला Harman Kardon साउंड सिस्टम और नया 'टू-स्पोक' स्टीयरिंग व्हील इसके केबिन को किसी प्राइवेट जेट जैसा अहसास देता है.

लुक में भी है दम

डिजाइन की बात करें तो इसमें C-शेप्ड LED DRLs, नई ग्रिल और पीछे की तरफ शानदार LED लाइट बार दी गई है. इसके नए अलॉय व्हील्स इसे सड़क पर एक धाकड़ पहचान देते हैं.

 कब होगी लॉन्च और कितनी होगी कीमत?

  • डेब्यू: 5 जनवरी 2026
  • बुकिंग: ₹21,000 के टोकन अमाउंट के साथ शुरू हो चुकी है.
  • अनुमानित कीमत: ₹15 लाख (शुरुआती) से शुरू होने की उम्मीद है.
