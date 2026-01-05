विज्ञापन
Mahindra XUV 7XO Launch: आ गई धमाकेदार महिंद्रा XUV 7XO, कीमत, फीचर्स सुन दे बैठेंगे दिल

Mahindra XUV 7XO Launch: महिंद्रा XUV 7XO का सीधा मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियों से है. अपनी नई टेक्नोलॉजी और शानदार राइड क्वालिटी के साथ यह SUV मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है.

  • महिंद्रा ने अपनी नई XUV 7XO SUV को ₹13.66 लाख से ₹22.47 लाख की शुरुआती कीमतों पर लॉन्च किया है
  • इस SUV में तीन बड़ी स्क्रीन, ChatGPT और Alexa का इंटीग्रेटेड वॉयस कमांड सपोर्ट दिया गया है
  • DAVINCI डैम्पर टेक्नोलॉजी से लैस सस्पेंशन खराब रास्तों पर भी मखमली सवारी का अनुभव देता है
Mahindra XUV 7XO Launch: महिंद्रा ने अपनी मोस्ट अवेटेड एसयूवी XUV 7XO को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है. अगर आप भी एक ऐसी धमाकेदार गाड़ी की तलाश में हैं जो लग्जरी के साथ पावर और हाई-टेक फीचर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, तो यह खबर आपके लिए ही है.चलिए इस खबर में आपको इस नई धाकड़ SUV की पूरी डिटेल्स देते हैं. 

Mahindra XUV 7XO में बजट से प्रीमियम तक का सफर

पहले बात करते हैं कीमत के बारे में. महिंद्रा ने XUV 7XO की शुरुआती कीमत ₹13.66 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है.वहीं, इसके टॉप-स्पेक डीजल वेरिएंट (AX7L) की कीमत ₹22.47 लाख तक जाती है. मालूम रहे, यह शुरुआती कीमतें पहले 40,000 ग्राहकों के लिए ही हैं.

Mahindra XUV 7XO का केबिन नहीं, चलता-फिरता थिएटर

इस SUV का सबसे बड़ी बात इसका ट्रिपल-स्क्रीन लेआउट है. डैशबोर्ड पर तीन बड़ी स्क्रीन दी गई हैं, एक ड्राइवर के लिए (डिजिटल क्लस्टर), एक मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक खास स्क्रीन फ्रंट पैसेंजर के मनोरंजन के लिए. इसके अलावा, इसमें भारत में पहली बार चैटजीपीटी और ऐलेक्सा का इंटीग्रेटेड सपोर्ट दिया है, जो आपके वॉयस कमांड को और भी स्मार्ट बना देगा.

सस्पेंशन का जादू दिखेगा Mahindra XUV 7XO में 

महिंद्रा ने इसमें नई DAVINCI डैम्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे यह खराब रास्तों पर भी आपको मखमली अहसास देगी. इसके प्रमोशन के लिए बोनट पर कांच का पिरामिड रखकर इसे स्पीड ब्रेकर से गुजारा गया और कांच टस से मस नहीं हुआ.

लुक और कलर ऑप्शंस के मामले में पीछे नहीं Mahindra XUV 7XO

XUV 7XO का डिजाइन XUV700 का ही एक मॉर्डन अवतार है. इसमें नई ग्रिल, स्लीक LED हेडलैंप्स और ट्विन पीक्स लोगो के साथ शार्प लुक दिया गया है. इंटीरियर में डार्क शेड्स की जगह अब ब्राउन-बेज (Tan) थीम का इस्तेमाल किया गया है जो केबिन को काफी प्रीमियम और बड़ा दिखाता है.

सेफ्टी में नंबर 1 रहेगी Mahindra XUV 7XO

सेफ्टी के मामले में महिंद्रा ने कोई समझौता नहीं किया है. इसमें Level 2+ ADAS (Sense+) दिया गया है, जो न केवल ड्राइविंग को सुरक्षित बनाता है बल्कि रियल-टाइम अलर्ट्स के जरिए ड्राइवर की थकान भी कम करता है. साथ ही इसमें 540-डिग्री कैमरा और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी है.

Mahindra XUV 7XO में मिलेगा दमदार इंजन

इसमें दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं-

  • 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल: जो 200bhp की पावर जनरेट करता है.
  • 2.2-लीटर mHawk डीजल: जो 185bhp की पावर देता है. दोनों ही इंजन 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मौजूद हैं.

महिंद्रा XUV 7XO का सीधा मुकाबला टाटा सफारी, एमजी हेक्टर जैसी गाड़ियों से है. अपनी नई टेक्नोलॉजी और शानदार राइड क्वालिटी के साथ यह SUV मार्केट में तहलका मचाने के लिए तैयार है.

