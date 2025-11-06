विज्ञापन
Mahindra XEV 9S: महिंद्रा अपनी इस फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को 27 नवंबर 2025 को लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी का पहला कदम होगा.

ADAS, सनरूफ और मसाज सीटें, महिंद्रा XEV 9S है या 'चलता-फिरता 5-स्टार होटल', इस दिन होगी लॉन्च

Mahindra XEV 9S: टाटा सिएरा को कड़ी टक्कर देने के लिए महिंद्रा अपनी नई 7-सीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को भारत में लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने हाल ही में एक नया टीज़र जारी किया है, जिसमें पहली बार इस गाड़ी के अंदरूनी हिस्से की जानकारी सामने आई है, जो काफी मॉडर्न और फीचर-लोडेड है.

केबिन के अंदर की बड़ी बातें

  • महिंद्रा XEV 9S पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म 'INGLO' पर आधारित होगी और इसे एक प्रीमियम, हाई-टेक केबिन के साथ डिज़ाइन किया गया है:
  • डैशबोर्ड पर लगातार तीन बड़ी स्क्रीन देखने को मिलेंगी. इसमें एक ड्राइवर के लिए डिजिटल डिस्प्ले, एक सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन और एक को-पैसेंजर के लिए इंफोटेनमेंट स्क्रीन अलग से होगी.
  • इस 7-सीटर एसयूवी में दूसरी रॉ की सीटें आगे-पीछे स्लाइड हो सकेंगी, जिससे पीछे की तीसरी रॉ में बैठने वाले यात्रियों के लिए जगह बनाना आसान हो जाएगा और पिछली सीटों का इस्तेमाल भी आरामदायक होगा.
  • यात्रियों को एक विशाल पैनोरमिक सनरूफ मिलेगी, जो केबिन को हवादार और प्रीमियम एहसास देगी.

नया स्टीयरिंग व्हील

इसमें टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और महिंद्रा के इलेक्ट्रिक लोगो के साथ मिलेगा.

दूसरे बड़े फीचर्स

  • इसमें लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) और 7 एयरबैग का सेट-अप मिलेगा, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाएगा.
  • वेंटिलेटेड और मसाज फंक्शन वाली फ्रंट सीटें, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल और 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम भी मिल सकता है.

लॉन्च और रेंज

महिंद्रा अपनी इस फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी XEV 9S को 27 नवंबर 2025 को लॉन्च करने के लिए तैयार है. यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक सेगमेंट में कंपनी का पहला कदम होगा. माना जा रहा है कि यह एसयूवी 59 kWh और 79 kWh के बैटरी ऑप्शन के साथ आ सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से अधिक की रेंज दे सकती है.

