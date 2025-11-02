आ गई महिंद्रा की धांसू 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S, दमदार फीचर्स से लैस, इस दिन से ला पाएंगे घर

Mahindra XEV 9S: अगर आप एक शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. एसयूवी बनाने वाली भारतीय दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी 'XEV 9S' को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने इसकी पहली झलक भी जारी कर दी है और इसका ग्लोबल डेब्यू 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाले 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में होगा.

XEV 9S की खास बातें

यह एसयूवी खास है क्योंकि इसे किसी मौजूदा पेट्रोल-डीजल कार को बदलकर इलेक्ट्रिक नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर डिजाइन किया गया है.

इसे महिंद्रा के खास INGLO (INdian GLObe) प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. यह प्लेटफॉर्म गाड़ी को अंदर से ज्यादा जगह और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन में काम करता है.

यह महिंद्रा की इलेक्ट्रिक लाइनअप में पहली 7-सीटर एसयूवी होगी. इसमें फ्लैट-फ्लोर डिजाइन होगा, जिससे केबिन में ज्यादा जगह मिलेगी और पिछली सीट पर बैठना भी कंफर्टेबल होगा.

डिजाइन और फीचर्स

यह XUV700 के इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप जैसे हो सकती है. इसमें XEV 9e की तरह ही कनेक्टेड LED DRLs, बंद फ्रंट ग्रिल और एक बड़ा तीन-स्क्रीन वाला डिजिटल डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है.

खास बात महिंद्रा XEV 9S सीटिंग क्षमता 7-सीटर प्लेटफॉर्म INGLO (आईएनजीएलओ) प्लेटफॉर्म डेब्यू 27 नवंबर 2025 खासियत महिंद्रा की पहली 'Born Electric' 7-सीटर एसयूवी

बैटरी और रेंज

हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली बैटरी और रेंज की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि XEV 9S में 75 kWh तक का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है.