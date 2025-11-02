विज्ञापन
विशेष लिंक

आ गई महिंद्रा की धांसू 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S, दमदार फीचर्स से लैस, इस दिन से ला पाएंगे घर

Mahindra XEV 9S: कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली बैटरी और रेंज की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि XEV 9S में 75 kWh तक का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है.

Read Time: 2 mins
Share
आ गई महिंद्रा की धांसू 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV XEV 9S, दमदार फीचर्स से लैस, इस दिन से ला पाएंगे घर

Mahindra XEV 9S: अगर आप एक शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है. एसयूवी बनाने वाली भारतीय दिग्गज कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) ने अपनी नई ऑल-इलेक्ट्रिक 7-सीटर एसयूवी 'XEV 9S' को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है. कंपनी ने इसकी पहली झलक भी जारी कर दी है और इसका ग्लोबल डेब्यू 27 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में होने वाले 'स्क्रीम इलेक्ट्रिक' इवेंट में होगा.

XEV 9S की खास बातें 

  • यह एसयूवी खास है क्योंकि इसे किसी मौजूदा पेट्रोल-डीजल कार को बदलकर इलेक्ट्रिक नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर डिजाइन किया गया है.
  • इसे महिंद्रा के खास INGLO (INdian GLObe) प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. यह प्लेटफॉर्म गाड़ी को अंदर से ज्यादा जगह और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए डिजाइन में काम करता है.
  • यह महिंद्रा की इलेक्ट्रिक लाइनअप में पहली 7-सीटर एसयूवी होगी. इसमें फ्लैट-फ्लोर डिजाइन होगा, जिससे केबिन में ज्यादा जगह मिलेगी और पिछली सीट पर बैठना भी कंफर्टेबल होगा.

डिजाइन और फीचर्स

यह XUV700 के इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप जैसे हो सकती है. इसमें XEV 9e की तरह ही कनेक्टेड LED DRLs, बंद फ्रंट ग्रिल और एक बड़ा तीन-स्क्रीन वाला डिजिटल डैशबोर्ड देखने को मिल सकता है.

खास बातमहिंद्रा XEV 9S
सीटिंग क्षमता7-सीटर 
प्लेटफॉर्म INGLO (आईएनजीएलओ) प्लेटफॉर्म
डेब्यू27 नवंबर 2025
खासियतमहिंद्रा की पहली 'Born Electric' 7-सीटर एसयूवी

बैटरी और रेंज

हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऑफिशियली बैटरी और रेंज की जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि XEV 9S में 75 kWh तक का बड़ा बैटरी पैक मिल सकता है.

  • रिपोर्ट्स के अनुसार, यह एसयूवी एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किमी से अधिक की रेंज दे सकती है.
  • हाई वेरिएंट में डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिल सकता है.
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahindra XEV 9s, Mahindra XEV 9s Unveil, Electric Vehicle, Electric Car, Electric SUV
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com