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स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा लॉन्च करेगी अपनी नई SUV, कौन सा होगा खास मॉडल?

महिंद्रा जिन मॉडल्स की टेस्टिंग कर रहा है, उनमें इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs) दोनों शामिल हैं, साथ ही मौजूदा SUVs के नए वर्जन भी हैं.

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स्वतंत्रता दिवस पर महिंद्रा लॉन्च करेगी अपनी नई SUV, कौन सा होगा खास मॉडल?
स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च होगी महिंद्रा SUV

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय बाज़ार में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की परंपरा बनाई है. कंपनी 2026 में भी एक नया मॉडल लाकर इस परंपरा को जारी रखने की योजना बना रही है. मौजदू समय में महिंद्रा कंपनी भारत में कई नए मॉडल्स की टेस्टिंग कर रही है, इसलिए यह बताना मुश्किल है कि कौन सा खास मॉडल लॉन्च किया जाएगा. जिन मॉडल्स की टेस्टिंग हो रही है, उनमें इंटरनल कंबशन इंजन (ICE) वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ (EVs) दोनों शामिल हैं, साथ ही मौजूदा SUVs के नए वर्जन भी हैं.

हाल ही में, कई मॉडल्स को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिनमें महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट, विज़न S (जिसे पहले कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था) और BE 07 इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं. इनमें से, स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के लॉन्च होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यह SUV शुरू में 2022 में लॉन्च हुई थी और तब से इसमें सिर्फ़ छोटे-मोटे अपडेट ही किए गए हैं, इसलिए अब इसे मिड-लाइफ़ रिफ़्रेश की ज़रूरत है.

स्कॉर्पियो के नए वर्जन की उम्मीद

Mahindra Scorpio N के नए वर्जन में डिज़ाइन में बदलाव की उम्मीद है. ये बदलाव नए फ्रंट लुक के तौर पर दिखेंगे, जिसमें नई डिज़ाइन वाली ग्रिल, बंपर और हेडलाइट्स शामिल होंगी. साथ ही, SUV के पिछले हिस्से में कुछ बदलावों के साथ इसके पहियों के डिज़ाइन को भी अपडेट किए जाने की संभावना है.

केबिन में, अपडेटेड Scorpio-N में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीटें और कई अन्य बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अभी ADAS फीचर्स सिर्फ़ Scorpio-N के महंगे वेरिएंट्स में ही मिलते हैं, लेकिन इस अपडेट के साथ ये फीचर्स कम कीमत वाले वेरिएंट्स में भी मिल सकते हैं.

इंजन के विकल्प वही रहेंगे: 2.2L टर्बोचार्ज्ड डीज़ल और 2.0L टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल. दोनों ही विकल्पों में मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता रहेगा. कुछ खास ट्रिम्स में फोर-व्हील ड्राइव (FWD) का विकल्प भी दिया जाएगा.

हालांकि महिंद्रा विज़न S के लॉन्च में अभी समय लग सकता है, लेकिन भारतीय कंपनी BE 07 इलेक्ट्रिक SUV को पेश कर सकती है. फिर भी, लॉन्च के करीब आने और कंपनी के टीज़र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने पर ही इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी.

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