Kia Syros का नया सनरूफ वाला HTK(EX) वेरिएंट लॉन्च, कम कीमत में मिल रहे हैं शानदार फीचर्स

Carens Clavis HTE(EX) के बाद Kia India ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपनी पॉपुलर SUV Kia Syros को भी ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी बना दिया है. Carens Clavis के नए वेरिएंट की ही तरह Kia ने Syros HTK(EX) ट्रिम भी पेश कर दिया है. इस नए वेरिएंट के जुड़ने के बाद अब Kia Syros कुल 7 ट्रिम ऑप्शंस में मिल रही है. Kia का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से ग्राहकों के फीडबैक और बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है.

नया HTK(EX) वेरिएंट

Syros का नया HTK(EX) ट्रिम मौजूदा HTK(O) के बेस पर तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं. इसमें LED DRLs, LED हेडलैम्प्स और LED टेल-लैम्प्स दिए गए हैं, जो SUV के फ्रंट और रियर लुक को और आकर्षक बनाते हैं. इसके साथ ही R16 अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो Kia Syros की रोड प्रेज़ेंस को और मजबूत करते हैं.

पहले से ज्यादा कम्फर्ट

HTK(EX) वेरिएंट में कम्फर्ट और कंवीनियंस फीचर्स पर भी खास ध्यान दिया गया है. इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है, जो इस सेगमेंट में इसे और खास बनाती है. इसके अलावा, इसमें 31.2 सेमी यानी 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो ड्राइविंग को ज्यादा स्मार्ट और एंटरटेनिंग बनाता है. इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs, स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स और रियर पार्किंग कैमरा के साथ सेंसर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.

Kia Syros HTK(EX) की कीमत

Syros HTK(EX) ट्रिम पेट्रोल वेरिएंट में ₹9.89 लाख और डीज़ल वेरिएंट में ₹10.63 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध होगी. इस नए वेरिएंट के जुड़ने के बाद अब Kia Syros कुल 7 ट्रिम ऑप्शंस में मिल रही है.