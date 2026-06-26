Kawasaki लाई नई KLX230! अब कम हाइट वाले भी ले पाएंगे ऑफ-रोड बाइक का मजा, जानिए फीचर्स

अगर आपको भी एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग का शौक है, लेकिन कम हाइट की वजह से आप भारी-भरकम डर्ट बाइक्स चलाने से डरते थे, तो आपके लिए Kawasaki ने भारत में अपनी दमदार 2027 KLX230 लाइनअप को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है. आइए जानते हैं कि इस नई सीरीज में क्या कुछ खास है.

तीन नए वेरिएंट्स और कीमत

कावासाकी ने अपनी इस नई सीरीज को तीन अलग-अलग मॉडल्स के साथ पेश किया है. इसमें स्टैंडर्ड KLX230, नया वेरिएंट KLX230 S और पूरी तरह ऑफ-रोड के लिए बना KLX230R S शामिल है. कंपनी ने इस लाइनअप को इस तरह डिजाइन किया है कि यह नए राइडर्स से लेकर प्रोफेशनल ऑफ-रोडर्स तक, सबकी पसंद बन सके.

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दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन की बात करें तो 2027 KLX230 रेंज की तीनों बाइक्स में एक जैसा पावरफुल इंजन मिलता है. इसमें 233 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. यह इंजन 7,800 rpm पर 19 hp की पावर और 6,200 rpm पर 19 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जो आपको हाईवे और उबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतरीन कंट्रोल देता है.

कम हाइट वालों के लिए KLX230 S

इस बार के लॉन्च का सबसे बड़ा आकर्षण KLX230 S वेरिएंट है. अक्सर डर्ट बाइक्स की सीट हाइट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस वेरिएंट में कंपनी ने सीट हाइट को घटाकर 830 mm कर दिया है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल की सीट 880 mm ऊंची है. हालांकि, सीट की ऊंचाई कम करने की वजह से इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 255 mm से घटकर 220 mm हो गया है.

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सिर्फ ऑफ-रोडिंग के लिए KLX230R S

अगर आप सिर्फ कीचड़, जंगलों और पहाड़ों वाले रास्तों पर रेसिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए KLX230R S मॉडल बेस्ट है. यह बाइक रोड-लीगल नहीं है, यानी इसमें हेडलाइट और इंडिकेटर्स जैसी चीजें नहीं मिलती हैं. इसे सिर्फ ट्रैक या ट्रेल पर चलाने के लिए बनाया गया है. इस मॉडल की सीट हाइट 900 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 270 mm है, जो इसे सबसे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से निकलने में मदद करती है.

कीमत और कब मिलेगी डिलीवरी

ऑफ-रोड वाले KLX230R S की कीमत 1.89 लाख रुपये है. वहीं, ऑन-रोड चलने वाले दोनों वेरिएंट्स KLX230 और KLX230 S की कीमत 2.19 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) तय की गई है. अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो KLX230R S की डिलीवरी अगस्त 2026 के बीच से शुरू होगी, जबकि बाकी दोनों मॉडल्स सितंबर 2026 से मिलने शुरू हो जाएंगे.