Kawasaki Ninja 500 भारत में लॉन्च! लुक देखकर भूल जाएंगे कार, जानिए कीमत और इसके जादुई फीचर्स

Kawasaki ने भारतीय बाजार में एक बेहद शानदार सरप्राइज दिया है. पिछले कुछ समय से बाजार में अफवाहें उड़ रही थीं कि कंपनी अपनी पॉपुलर स्पोर्ट्स बाइक निंजा 500 को भारत में बंद कर सकती है. लेकिन कंपनी ने इन सभी कयासों पर हमेशा के लिए ताला लगाते हुए भारत में अपनी नई '2026 Kawasaki Ninja 500' को लॉन्च कर दिया है. इस बार यह बाइक नए प्रदूषण नियमों के तहत E20 फ्यूल कंपैटिबिलिटी और एक बेहद खूबसूरत नए कलर ऑप्शन के साथ आई है. आइए जानते हैं इस नई स्पोर्ट्स बाइक की कीमत और इसके फीचर्स के बारे में.

यह नई 2026 कावासाकी निंजा 500, 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर बेहद आसानी से दौड़ सकती है. ईंधन में हुए इस बड़े अपग्रेड के साथ ही कंपनी ने इस बाइक को अपना सबसे पॉपुलर सिग्नेचर Lime Green कलर स्कीम भी दिया है, जो इसके स्पोर्टी लुक को और ज्यादा आक्रामक बना देता है.

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नए रंग और फ्यूल अपग्रेड के अलावा बाइक के ओरिजिनल लुक और शार्प डिजाइन को वैसे ही बरकरार रखा गया है. इस मोटरसाइकिल में अभी भी पहले की तरह तीखे कट्स वाले बॉडीवर्क, जुड़वां एलईडी हेडलाइट्स (Twin LED Headlamps), एक मस्कुलर स्टाइल वाला फ्यूल टैंक और एक फुल-फेयरिंग डिजाइन मिलता है जो इसे रेसिंग ट्रैक वाली सुपरस्पोर्ट बाइक का प्रॉपर फील देता है.

ताकत के मामले में 2026 कावासाकी निंजा 500 के अंदर पुराना वाला 451cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है. यह पावरफुल इंजन 45 hp की मैक्सिमम पावर और 42.6 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने की क्षमता रखता है, जिसे 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

बाइक में एक डिजिटल एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कावासाकी के 'Rideology' ऐप के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इसके अलावा बाइक में फुल एलईडी लाइटिंग, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ डुअल-चैनल एबीएस (ABS) और सफर के दौरान फोन चार्ज करने के लिए एक यूएसडी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है.

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कितनी है कीमत?

भारतीय बाजार में 2026 Kawasaki Ninja 500 की एक्स-शोरूम कीमत ₹5.76 लाख तय की गई है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले करीब ₹10,000 ज्यादा है. कीमत थोड़ी ज्यादा होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि इस बाइक को भारत में पूरी तरह से निर्मित इकाई यानी सीबीयू (CBU) के रूप में इम्पोर्ट करके बेचा जाता है.