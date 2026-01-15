विज्ञापन
Honda का बड़ा बदलाव! 2027 से दिखेगा नया लोगो, EV और हाइब्रिड कारों के साथ बदलेगी ब्रांड की पहचान

Honda ने ऑफिशियल तौर पर घोषणा की है कि वह साल 2027 से अपनी गाड़ियों के लिए एक नया लोगो लाने वाली है. इस लोगो के जरिए Honda अपने ग्राहकों के बीच नई पहचान बनाने का सोच रही है. Honda के मुताबिक नया लोगो  इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के युग में, ब्रांड को नई पहचान देने के लिए तैयार किया गया है. इसी सोच के साथ Honda ने अपने मशहूर ‘H' मार्क को नए डिजाइन में पेश किया है. पुराने Honda लोगो में एक सिंपल ‘H' मार्क एक बॉक्स या फ्रेम के अंदर होता था, लेकिन नया H मार्क इस फ्रेम से पूरी तरह अलग है.

Honda का यह नया डिजाइन किया गया ‘H मार्क' सबसे पहले 2024 में Honda 0 Series सैलून पर दिखाया गया था. इसके अलावा CES 2025 के दौरान Honda 0 Series सैलून और SUV के प्रोटोटाइप मॉडल्स पर यह लोगो पहली बार लोगों के सामने पेश किया गया. इस इवेंट के जरिए Honda ने साफ कर दिया कि आने वाले समय में यह लोगो कंपनी की नई पहचान बनने वाला है.

नया Honda लोगो पहले से ज्यादा मॉडर्न और मिनिमलिस्ट है. यह डिजाइन खासतौर पर नई Honda 0 Series इलेक्ट्रिक कारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. कंपनी का फोकस एयरोडायनामिक एफिशिएंसी और ड्राइवर इन्वॉल्वमेंट पर है, जो इस नए लोगो की सोच में भी झलकता है.

बता दें, ये नया H मार्क सबसे पहले Honda की नई इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक कारों पर देखने को मिलेगा. Honda 0 Series इसके इस नए सफर की शुरुआत मानी जा रही है. 2027 से बाजार में आने वाली हाइब्रिड कारों पर भी यही नया लोगो इस्तेमाल किया जाएगा.

Honda का नया लोगो सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं रहेगा. कंपनी इसे अपने डीलरशिप्स, ब्रांड कैंपेन, कम्युनिकेशन एक्टिविटीज और मोटरस्पोर्ट्स में भी इस्तेमाल करेगी. इसका मकसद यह है कि हर जगह Honda के ग्राहकों को ब्रांड का नया विजन साफ दिखे. 

Honda इस साल 2026 में अपनी लोकप्रिय City Sedan और Elevate SUV के फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. इसके अलावा 2026 में Honda अपनी ग्लोबल लाइन-अप से कुछ प्रीमियम मॉडल्स को CBU रूट के जरिए भारत लाने की भी योजना बना रही है. इनमें Honda 0 SUV, Prelude दो-सीटर स्पोर्ट्स कूपे और ZR-V SUV शामिल हैं. वहीं, भारत में लोकली मैन्युफैक्चर की जाने वाली Honda 0 α (अल्फा) SUV को 2027 में लॉन्च किया जाएगा.

