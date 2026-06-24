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क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खत्म हो जाएगा गाड़ी का इंश्योरेंस? सरकार ने E20 फ्यूल पर जो बताया, वो जरूर जान लें

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से वाहन इंश्योरेंस की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सुरक्षित, उपभोक्ता हितैषी और देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है.

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क्या एथेनॉल वाले पेट्रोल से खत्म हो जाएगा गाड़ी का इंश्योरेंस? सरकार ने E20 फ्यूल पर जो बताया, वो जरूर जान लें
E20 Fuel Insurance: E20 फ्यूल के इस्तेमाल से vehicle insurance validity पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सरकार ने सभी भ्रम दूर किए
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स (Canva)

केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पूरी तरह सुरक्षित है और E20 फ्यूल के इस्तेमाल से वाहन इंश्योरेंस अमान्य नहीं होगा. सरकार ने उन दावों को गलत बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से इंश्योरेंस क्लेम पर असर पड़ सकता है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित पक्षों के साथ इस मामले की जांच की गई और पाया गया कि E20 फ्यूल को लेकर फैल रही ऐसी बातें सही नहीं हैं.

सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग दुनिया के कई देशों में सफलतापूर्वक लागू है. अमेरिका, ब्राजील और जापान जैसे देशों में इसका इस्तेमाल लंबे समय से हो रहा है. सरकार के मुताबिक ब्राजील में E27 पेट्रोल स्टैंडर्ड फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. यानी वहां पेट्रोल में 27 % एथेनॉल मिलाया जाता है.

देश को हुआ बड़ा आर्थिक फायदा

सरकार ने बताया कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से भारत को कच्चे तेल के आयात पर कम खर्च करना पड़ा है. इससे देश ने अब तक 1.4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचाई है. इसके अलावा एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल होने वाली कृषि फसलों की मांग बढ़ी है. इससे किसानों की आमदनी को सहारा मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है.

ऊर्जा सुरक्षा और साफ पर्यावरण में मदद

सरकार ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है. साथ ही कार्बन इमिशन कम करने और स्वच्छ मोबिलिटी को बढ़ावा देने में भी यह अहम भूमिका निभाता है. सरकार ने भरोसा दिलाया कि यह प्रोग्राम वैज्ञानिक तथ्यों, पारदर्शिता और सभी हितधारकों के साथ लगातार बातचीत के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है.

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