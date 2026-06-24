Gautam Adani AGM 2026 Speech LIVE: अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेस लिमिटेड (AEL) की 34वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) आज यानी बुधवार, 24 जून 2026 को हो रही है.यह बैठक सुबह 10:00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रह है. पूरे देश और दुनिया भर के निवेशकों की नजरें इस वक्त ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) के संबोधन पर टिकी हुई हैं.

बता दें कि पिछले कुछ समय में अदाणी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ,डेटा सेंटर्स में तेजी विस्तार किया है. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको चेयरमैन गौतम अदाणी के संबोधन की मुख्य बातें, कंपनियों के वित्तीय नतीजे और ग्रुप के आगामी मेगा प्रोजेक्ट्स से जुड़ा एक-एक लाइव अपडेट देने जा रहे हैं...