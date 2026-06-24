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Gautam Adani AGM 2026 Speech LIVE: अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेस लिमिटेड (AEL) की 34वीं एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) आज यानी बुधवार, 24 जून 2026 को हो रही है.यह बैठक सुबह 10:00 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रह है. पूरे देश और दुनिया भर के निवेशकों की नजरें इस वक्त ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) के संबोधन पर टिकी हुई हैं.

बता दें कि पिछले कुछ समय में अदाणी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ,डेटा सेंटर्स में तेजी विस्तार किया है. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको चेयरमैन गौतम अदाणी के संबोधन की मुख्य बातें, कंपनियों के वित्तीय नतीजे और ग्रुप के आगामी मेगा प्रोजेक्ट्स से जुड़ा एक-एक लाइव अपडेट देने जा रहे हैं...

Jun 24, 2026 10:35 (IST)
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Gautam Adani AGM 2026 Speech LIVE : इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से मजबूत होगी देश की आत्मनिर्भरता -गौतम अदाणी

गौतम अदाणी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास की असली रीढ़ की हड्डी बताया, जिसमें सड़क, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, बिजली घर, ट्रांसमिशन नेटवर्क, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, गैस पाइपलाइन, लॉजिस्टिक्स हब, पानी की व्यवस्था और औद्योगिक सिस्टम जैसी जरूरी संपत्तियां शामिल हैं. वहीं दूसरी तरफ, उन्होंने दूसरे स्तंभ यानी इंटेलिजेंस का मतलब समझाते हुए कहा कि इसका सीधा संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑटोमेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और डेटा एनालिसिस जैसी एडवांस  टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका से है. उन्होंने बताया कि इन सभी एडवांस डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल अब हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क और संपत्तियों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने, काम को और तेज करने तथा सही फैसले लेने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है.

Jun 24, 2026 10:33 (IST)
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Gautam Adani AGM 2026 Speech LIVE : : 'इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस' बदलेंगे भारत की किस्मत, चेयरमैन गौतम अदाणी ने समझाया तरक्की का नया विजन

गौतम अदाणी ने कहा कि इस साल हमारी एजीएम की थीम "एक्सेलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लेवरेजिंग इंटेलिजेंस" यानी बुनियादी ढांचे को रफ्तार देना और तकनीक का सही इस्तेमाल करना है. यह थीम उन दो मुख्य स्तंभों को दिखाती है जो आने वाले दशकों में भारत को आगे ले जाने का काम करेंगे. गौतम अदाणी के मुताबिक, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटेलिजेंस को दो अलग-अलग प्राथमिकताओं के रूप में नहीं देख सकते. इसके बजाय, ये दोनों अब एक-दूसरे को ताकत देने वाली ऐसी ताकतें बन चुकी हैं जो भारत की आर्थिक क्षमताओं को मजबूत करेंगी, देश को आत्मनिर्भर बनाएंगी और भारत को दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनने के सपने को पूरा करने में मदद करेंगी.

Jun 24, 2026 10:25 (IST)
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Gautam Adani AGM 2026 Speech LIVE वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अदाणी ग्रुप की रफ्तार तेज

गौतम अदाणी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हमारे ग्रुप का यह मानना है कि भारत का भविष्य किसी का इंतजार नहीं कर सकता. जहां दूसरे लोग सिर्फ इंतजार करते रहे, वहां आपके ग्रुप ने आगे बढ़कर काम किया. हमने ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, यूटिलिटीज और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्रों में काम करते हुए दुनिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के रूप में अपने इस सफर को लगातार आगे बढ़ाया है.

Jun 24, 2026 10:21 (IST)
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Gautam Adani AGM 2026 LIVE: एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बोले गौतम अदाणी

गौतम अदाणी ने अपने संबोधन में कहा कि वित्त वर्ष 2026  एक ऐसा साल रहा जिसमें पूरी दुनिया और ज्यादा बंटी हुई तथा जटिल ऊर्जा सुरक्षा मॉडलों के बीच घिर गई. ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) अब किसी भी देश की राष्ट्रीय रणनीति के केंद्र में वापस आ गई है और आज के समय में टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर देश की संप्रभुता यानी आजादी से जुड़ चुकी है.

Jun 24, 2026 10:07 (IST)
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Adani Group AGM 2026 LIVE: चेयरमैन गौतम अदाणी शेयरधारकों को करेंगे संबोधित

AGM में चेयरमैन गौतम अदाणी समूह के कारोबार, नए निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी बिजनेस, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल कारोबार के साथ-साथ देश के विकास में अदाणी ग्रुप की भूमिका पर अपनी बात रखेंगे.

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