विज्ञापन
विशेष लिंक

Photos: Ducati 2026 में ला रही है 10 नई सुपरबाइक्स, Monster से Panigale तक सब हैं एक से बढ़कर एक

Ducati ने यह ऐलान किया है कि वह आने वाले महीनों में भारत में कुल 10 नई मोटरसाइकिलें लॉन्च करेगी. ये सभी बाइक्स Ducati के नए V2 और V4 प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी.

Read Time: 2 mins
Share
Photos: Ducati 2026 में ला रही है 10 नई सुपरबाइक्स, Monster से Panigale तक सब हैं एक से बढ़कर एक

सुपरबाइक्स बनाने वाली कंपनी Ducati ने भारत में साल 2026 को बेहद खास बनाने की पूरी तैयारी कर ली है. कंपनी ने यह ऐलान किया है कि वह आने वाले महीनों में भारत में कुल 10 नई मोटरसाइकिलें लॉन्च करेगी. ये सभी बाइक्स Ducati के नए V2 और V4 प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगी. कुछ मॉडल बिल्कुल नए होंगे, जबकि कुछ मौजूदा बाइक्स के स्पेशल एडिशन के तौर पर पेश किए जाएंगे. Ducati की इस लिस्ट में कौन-कौन सी बाइक्स शामिल हैं, चलिए डालते हैं एक नज़र. 

Panigale V4 R

Panigale V4 R

Panigale V4 R - Ducati हाल ही Panigale V4 R को लॉन्च किया है, जो WSBK होमोलोगेशन स्पेशल बाइक है. 

Latest and Breaking News on NDTV

Multistrada V4 Rally - Ducati की अगली लॉन्चिंग अपडेटेड Multistrada V4 Rally होगी, जिसे एडवेंचर टूरिंग पसंद करने वालों के लिए तैयार किया गया है.

Panigale V4 Lamborghini

Panigale V4 Lamborghini

Panigale V4 Lamborghini - इन दोनों बाइक्स के बाद Ducati, Panigale V4 Lamborghini एडिशन लॉन्च करेगी, जिसमें लग्ज़री और परफॉर्मेंस का अनोखा कॉम्बिनेशन होगा.

Latest and Breaking News on NDTV

Desmo450 MX - Ducati अपनी पहली मॉडर्न ऑफ-रोड बाइक Desmo450 MX को भी जल्द लॉन्च करेगी. यह Ducati की पहली ऐसी बाइक होगी, जिसे खासतौर पर डर्ट और ऑफ-रोड राइडिंग के लिए डिजाइन किया गया है.

Latest and Breaking News on NDTV

Monster V2 - साल 2026 की तीसरी तिमाही में नई 890cc इंजन वाली Monster V2 को भारत में पेश किया जाएगा. 

Panigale V2

Panigale V2

Panigale V2 - इसके साथ ही Panigale V2 के दो स्पेशल एडिशन भी लॉन्च होंगे, जो Ducati के MotoGP राइडर्स Marc Márquez और Francesco ‘Pecco' Bagnaia को समर्पित होंगे.

Latest and Breaking News on NDTV

Diavel V4 RS - Monster और Panigale V2 के बाद Ducati अपनी पावर क्रूज़र Diavel V4 RS को लॉन्च करेगी.

Latest and Breaking News on NDTV

Hypermotard V2 - साल के आखिरी क्वार्टर में नई Hypermotard V2 और उसका हाई-स्पेक SP वेरिएंट अक्टूबर के अंत तक भारत में उतारे जाएंगे. 

Marc Márquez Replica

Marc Márquez Replica

Marc Márquez Replica - Ducati की ओर से 2026 की आखिरी लॉन्चिंग Panigale V4 Marc Márquez Replica होगी. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ducati, Ducati Bikes, Ducati 12 Motorcycle, Ducati Bikes 2026
Get App for Better Experience
Install Now