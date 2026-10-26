27KM का माइलेज, सनरूफ, कीमत 5.70 लाख से शुरू, देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV

फाइनेंशियल ईयर 2027 (FY2027) की पहली छमाही (H1) में भी 4-मीटर से छोटी सब-कॉम्पैक्ट SUV कैटेगरी ने भारतीय बाजार में अपनी बंपर रफ्तार बरकरार रखी है. वित्त वर्ष 2026 में 14.7 लाख यूनिट्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री दर्ज करने के बाद, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच इस सेगमेंट की बिक्री सालाना (YoY) आधार पर पूरे 28 प्रतिशत की शानदार बढ़त के साथ 8,13,657 यूनिट्स पर पहुंच गई है. इसमें देश की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली टाटा की एक SUV बनी है, जिसको लेकर कंपनी का दावा है कि ये 26.99 किमी तक का माइलेज दे सकती है. हम बात कर रहे हैं Tata Punch की. इसके बाद लोगों ने Tata Nexon, Maruti Suzuki Fronx, Maruti Suzuki Brezza की जमकर खरीदारी की.

नंबर वन पर काबिज Tata Punch

Tata Punch ने वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही (H1) में कुल 1,23,287 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 73,455 यूनिट्स के मुकाबले पूरे 68 प्रतिशत की बंपर सालाना बढ़ोतरी है. ये इस पूरी लिस्ट में किसी भी कार द्वारा दर्ज की गई सबसे बड़ी छलांग है. Tata Motors की पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक (EV) तीनों वेरिएंट में गाड़ी बेचने की मल्टी-पावरट्रेन रणनीति ग्राहकों को लुभाने में काफी मददगार साबित हुई. इसके अलावा, जनवरी 2026 में लॉन्च हुए इसके नए फेसलिफ्ट मॉडल ने नए लुक्स और मॉडर्न फीचर्स के साथ गाड़ी के राइड और हैंडलिंग बैलेंस को और मजबूत बना दिया है.

देश की सबसे पसंदीदा माइक्रो-SUV

Tata Punch एक 5-सीटर माइक्रो-SUV है जो एक छोटी हैचबैक कार के कॉम्पैक्ट साइज के साथ-साथ ऊंची सीटिंग पोजीशन, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और मस्कुलर SUV लुक्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देती है. साल 2021 में पहली बार लॉन्च होने के बाद से ये कंपनी की सबसे प्राइमरी गाड़ी बन चुकी है. इसके नए अपडेटेड मॉडल में बदला हुआ एक्सटीरियर डिजाइन, पहले से कहीं ज्यादा केबिन फीचर्स और एक नया दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन जोड़ा गया है. भारतीय बाजार में Tata Punch की एक्स-शोरूम कीमत इसके वेरिएंट्स और पावरट्रेन के आधार पर 5.70 लाख से 10.67 लाख के बीच रखी गई है.

Tata Punch की कीमत और इंजन

इंजन पावरट्रेन ट्रांसमिशन ऑप्शन्स माइलेज एक्स-शोरूम कीमत 1.2L NA पेट्रोल (नॉर्मल) 5-स्पीड मैनुअल / AMT 20.09 किमी/लीटर ₹5.70 - ₹9.66 लाख 1.2L iCNG (ट्विन-सिलेंडर) 5-स्पीड मैनुअल / AMT 26.99 किमी/किग्रा ₹6.80 - ₹10.67 लाख 1.2L टर्बो-पेट्रोल (पावरफुल) केवल 5-स्पीड मैनुअल 20.00 किमी/लीटर ₹8.40 - ₹9.90 लाख

किसके लिए कौन सा मॉडल है बेस्ट?

जो लोग खासतौर से शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए इसका नॉर्मल पेट्रोल मॉडल सबसे सीधा और आसान ऑप्शन है. जिनका रोजाना का रनिंग बहुत ज्यादा है, उनके लिए इसका CNG वेरिएंट सबसे सही है. हालांकि हाईवे पर तेज रफ्तार और दमदार परफॉर्मेंस पसंद करने वालों के लिए नया टर्बो-पेट्रोल वेरिएंट सबसे बेस्ट है.

केबिन स्पेस, बूट स्पेस और आधुनिक फीचर्स

Tata Punch का केबिन काफी ऊंचा है, जिसमें लार्ज विंडो और हाई सीटिंग पोजीशन मिलती है. इससे ड्राइवर को बाहर की सड़क बिल्कुल साफ दिखाई देती है और केबिन अपनी असली लंबाई से काफी बड़ा महसूस होता है. इसके पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर का बूट स्पेस (डिक्की) मिलता है. वहीं, इसके CNG मॉडल में Tata की पेटेंटेड ट्विन-सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें दो छोटे सिलेंडरों को फर्श के नीचे फिट किया गया है ताकि डिक्की के अंदर सामान रखने के लिए पूरी खाली जगह मिल सके.

Tata Punch में 10.2-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर के लिए 7-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल (एसी), वायरलेस मोबाइल चार्जर और पीछे के यात्रियों के लिए रियर एसी वेंट्स, एआई वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और नया स्टाइलिश दो-स्पोक वाला इल्लुमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिलते हैं.

नोट: ध्यान दें कि ये सभी हाई-टेक फीचर्स केवल इसके महंगे टॉप वेरिएंट्स में ही मिलते हैं, इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले अपने डीलर से चुनी गई वेरिएंट की सटीक फीचर लिस्ट की पुष्टि जरूर कर लें.