बजाज पल्सर 220F vs टीवीएस अपाचे RTR 200 4V, कौन है दमदार?

Bajaj Pulsar 220F vs TVS Apache RTR 200 4V : पल्सर 220F लगभग ₹1,28,490 रुपये में मिल रही है. वहीं, अपाचे RTR 200 4V की कीमत लगभग ₹1,47,490 है.

भारती ऑटो मार्केट में जहां एक तरफ एसयूवी सेगमेंट में दमदार लड़ाई देखी जा रही है, वहीं, दूसरी तरफ बाइक सेगमेंट पीछे नहीं है. हाल ही में बजाज ने अपनी फेमस पल्सर 220F को नए अपडेट्स के साथ उतारा है. इसके बाद TVS ने भी अपनी अपाचे RTR 200 4V का नया अवतार लॉन्च किया है. आइए जानते हैं इनमें से आपके लिए कौन सी बेहतर है.

इंजन और परफॉरमेंस

पल्सर 220F में 220cc का बड़ा इंजन है. यह चलाने में बहुत स्मूथ है और हाइवे पर लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए कंफर्ट फील होती है. अपाचे RTR 200 4V में इंजन 197.75cc का है. भले ही इंजन छोटा हो, लेकिन इसमें 3 राइडिंग मोड्स (Rain, Urban, Sport) और स्लिपर क्लच जैसे मॉर्डन फीचर्स हैं, जो इसे शहर में चलाने और तेज रफ्तार के लिए बेहतर बनाते हैं.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में अपाचे बाजी मार लेती है. पल्सर 220F में अब डिजिटल कंसोल और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है. वहीं, अपाचे RTR 200 में 5-इंच की शानदार TFT स्क्रीन है. साथ ही इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल लीवर्स और शानदार ब्रेकिंग के लिए डुअल-चैनल ABS दिया गया है. पल्सर में अभी भी सिंगल-चैनल ABS ही आता है.

बनावट और वजन

पल्सर 220F बाइक थोड़ी भारी है और इसका फ्यूल टैंक 15 लीटर बड़ा है. हालांकि, अपाचे RTR 200 4V  वजन में हल्की है और इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा है, जिससे इसे ट्रैफिक में संभालना आसान होता है.

कीमत (दिल्ली एक्स-शोरूम)

कीमत की बात करें तो पल्सर 220F लगभग ₹1,28,490 (दिल्ली एक्स-शोरूम) रुपये में मिल रही है. वहीं, अपाचे RTR 200 4V की कीमत लगभग ₹1,47,490 (दिल्ली एक्स-शोरूम) है.

आपके लिए कौन सी बाइक सही है?

  • Pulsar 220F चुनें अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो दिखने में क्लासिक हो, चलाने में आरामदायक हो, जिसका इंजन हाइवे पर थके नहीं और जो बजट में भी आए.
  • Apache RTR 200 4V चुनें अगर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए. अगर आप सेफ ब्रेकिंग, राइडिंग मोड्स और मॉर्डन फीचर्स के शौकीन हैं और थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, तो यह बेस्ट ऑप्शन है.
