Bajaj Pulsar 220F Update: बजाज ने साफ कर दिया है कि भले ही मार्केट में कितनी भी नई बाइक्स आ जाएं, लेकिन पल्सर 220F का क्रेज कभी खत्म नहीं होने वाला. अगर आप स्टाइल, पावर और बजट का परफेक्ट मेल ढूंढ रहे हैं तो यह नया अवतार आपके लिए ही है.

नए अवतार में आई Bajaj Pulsar 220F, फीचर्स देख फैंस बोले- 'वाह भाई वाह'

Bajaj Pulsar 220F Update: अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें पल्सर नाम सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं तो आपके लिए एक धमाकेदार खबर है. बजाज ऑटो ने अपनी सबसे आइकोनिक बाइक पल्सर 220F को एक बार फिर नए तेवर और कलेवर के साथ बाजार में उतार दिया है. 2024 के इस नए मॉडल में कंपनी ने ऐसे अपडेट्स दिए हैं, जिसे देखकर आप कहेंगे असली लेजेंड तो यही है.

क्या नया है इस बार?

बजाज ने पुरानी पल्सर के उसी दमदार लुक को आगे बढ़ाते हुए उसमें डिजिटल और मॉडर्न तड़का लगाया है.

LED ब्लिंकर का जलवा

अब पुरानी स्टाइल के पीले बल्ब वाले इंडिकेटर्स को भूल जाइए. कंपनी ने इसमें नए स्लीक एलईडी ब्लिंकर्स दिए हैं, जो बाइक को प्रीमियम लुक देते हैं.

नए ग्राफिक्स, नया जोश

बाइक की बॉडी पर नए और मॉडर्न ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे पहले से कहीं ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव बनाते हैं.

पूरी तरह डिजिटल मीटर

अब आपको इसमें पुराने एनालॉग मीटर की जगह पूरी तरह डिजिटल मीटर मिलेगा. साथ ही इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल/SMS अलर्ट और माइलेज की रियल-टाइम जानकारी जैसे स्मार्ट फीचर्स मिलेंगे.

USB चार्जिंग पोर्ट

लंबी राइड पर जा रहे हैं? फिक्र मत कीजिए. अब आप चलते-फिरते अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें USB चार्जिंग की सुविधा भी जोड़ दी है.

पुराना दमदार इंजन

भले ही फीचर्स बदल गए हों, लेकिन पल्सर का दिल आज भी उतना ही मजबूत है. इसमें पुराना 220cc का ऑयल-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो अपनी बेजोड़ रफ्तार और पावर के लिए जाना जाता है.

कीमत और मुकाबला

पल्सर 220F के इस नए अपडेटेड मॉडल की कीमत करीब 1.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के आसपास रखी गई है. अपने नए अवतार के साथ यह बाइक एक बार फिर TVS अपाचे और यामाहा FZ जैसी बाइक्स की नींद उड़ाने को तैयार है.

