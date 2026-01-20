100+ किलोमीटर की रेंज के साथ Ampere ने लॉन्च किया धांसू ई-स्कूटर, जानिए खास फीचर्स और कीमत

Ampere Magnus G Max Features: ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रैंड एम्पीयर ने बाजार में अपना नया ई-स्कूटर मैग्नस जी मैक्स (Magnus G Max) लॉन्च कर दिया है. खास बात यह है कि इसमें अच्छी रेंज और बड़ा बूट स्पेस मिलता है जो डेली यूज के लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है. ऑफिस आने-जाने से लेकर मार्केट या छोटे सफर तक, यह ई-स्कूटर आपकी डेली लाइफ को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है. अगर आप इस साल कम खर्च में चलने वाला नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो Magnus G Max आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में...
एम्पीयर मैग्नस जी मैक्स रेंज (Magnus G Max Range)
एम्पीयर मैग्नस जी मैक्स में कंपनी ने 3 kWh की लिथियम फेरो फॉस्फेट (Lithium Ferro Phosphate- LFP) बैटरी दी है जो कि अपनी लंबी लाइफ के लिए जाना जाती है. साथ ही कंपनी इसपर 5 साल या 75,000 किलोमीटर की वॉरंटी भी दे रही है. रेंज की बात करें तो कंपनी का दावा कि यह ईको मोड में 100 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देता है. वहीं, यह स्कूटर 4.5 घंटे में 20 पर्सेंट से 80% तक चार्ज हो जाता है.एम्पीयर मैग्नस जी मैक्स फीचर्स (Magnus G Max Features)
कंपनी ने मैग्नस जी मैक्स में ऐसे फीचर्स दिए हैं जो इसे डेली यूज के लिए काफी ज्यादा आरामदायक बनाते हैं. इसमें 33 लीटर का अंडर सीट बूट स्पेस मिलता है जो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा माना जा रहा है. इसके अलावा इसमें 3.5-इंच का एलसीडी डिजिटल क्लस्टर और फोन चार्ज के लिए USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है.
मैग्नस जी मैक्स की टॉप स्पीड 65 किमी प्रति घंटा है और इसमें ईको (Eco), सिटी (City) और रिवर्स (Reverse) जैसे राइडिंग मोड्स दिए गए हैं जो ड्राइविंग एक्सपीरिएंस को खास बना देते हैं.3 कलर ऑप्शन्स और कीमत (Magnus G Max Top Color Options and Price)
एम्पीयर मैग्नस जी मैक्स में में कंपनी ने मोनसून ब्लू (Monsoon Blue), मैच ग्रीन (Matcha Green) और सिनेमन कॉपर (Cinnamon Copper) जैसे शानदार 3 कलर ऑप्शन दिए हैं. कीमत की बात करें तो इस स्कूटर का शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस 94,999 रुपये है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं