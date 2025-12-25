कार के शीशे पर जम जाता है फॉग? शेविंग क्रीम, मोजे से लेकर आलू के देसी इस्तेमाल से धुंध का नहीं रहेगा नामोनिशान

5 Hacks To Clear Mist From Cars Windscreen: सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है. कोहरे की चादर शाम होते ही बिछने लगती है, जिससे कार की विंडस्क्रीन पर धुंध जमना एक आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे हटाने के लिए बार-बार हाथ से पोंछना सही तरीका नहीं है. इससे शीशे पर और ज्यादा निशान पड़ जाते हैं, जो समस्या का और बढ़ा देते हैं. हम इस खबर में आपको उन 5 जादुई ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जो ड्राइविंग के दौरान कोहरे में आपकी मुश्किलें कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

AC का सही तरीके से इस्तेमाल करें

लोग अक्सर सोचते हैं कि हीटर चलाने से धुंध गायब हो जाएगी, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है AC ऑन करना. AC हवा से नमी को सोख लेता है, जिससे शीशा तुरंत साफ हो जाता है. ध्यान रहे कि एयर सर्कुलेशन को फ्रेश एयर मोड पर रखें, न कि रि-सर्कुलेशन मोड पर.

एंटी-फॉग स्प्रे या शेविंग क्रीम का जादू

क्या आप जानते हैं कि शेविंग क्रीम एक बेहतरीन एंटी-फॉग एजेंट है? शीशे के अंदर वाले हिस्से पर थोड़ी सी शेविंग क्रीम लगाकर कपड़े से साफ कर दें. यह शीशे पर एक पतली लेयर बना देती है जो नमी को टिकने नहीं देती. आप बाजार में मिलने वाले एंटी फॉग स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं.

खिड़कियों को थोड़ा नीचे करें

अगर आपकी कार का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो अपनी खिड़कियों को हल्का सा, बस एक इंच नीचे कर दें. इससे कार के अंदर और बाहर का टेंपरेचर बराबर होने लगता है और कोहरा अपने आप छंटने लगता है.

पुराने मोजे और सिलिका जेल

यह एक कमाल का हैक है. एक पुराने मोजे में सिलिका जेल (Silica Gel pellets) भरें और उसे डैशबोर्ड के पास रख दें. यह हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को सोख लेगा, जिससे शीशे पर धुंध जमेगी ही नहीं.

आलू का देसी जुगाड़

सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कटा हुआ आलू बहुत काम आता है. ड्राइविंग शुरू करने से पहले विंडस्क्रीन के बाहरी हिस्से पर कटा हुआ आलू रगड़ें. आलू का स्टार्च एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे बारिश की बूंदें और कोहरा शीशे पर नहीं ठहरता.