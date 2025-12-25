विज्ञापन
विशेष लिंक

कार के शीशे पर जम जाता है फॉग? शेविंग क्रीम, मोजे से लेकर आलू के देसी इस्तेमाल से धुंध का नहीं रहेगा नामोनिशान

5 Hacks To Clear Mist From Cars: कभी भी विंडस्क्रीन को गंदे हाथों या नॉर्मल कपड़े से न पोंछें. इससे शीशे पर निशान पड़ जाते हैं जो रात में लाइट पड़ने पर आपकी विजिबिलिटी को और खराब कर सकते हैं. इसलिए हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें.

Read Time: 3 mins
Share
कार के शीशे पर जम जाता है फॉग? शेविंग क्रीम, मोजे से लेकर आलू के देसी इस्तेमाल से धुंध का नहीं रहेगा नामोनिशान
  • कार की विंडस्क्रीन से धुंध हटाने के लिए एसी को सही तरीके से चलाना सबसे प्रभावी तरीका है
  • शेविंग क्रीम या एंटी-फॉग स्प्रे शीशे पर एक पतली परत बनाकर नमी को जमने से रोकते हैं
  • अगर क्लाइमेट कंट्रोल नहीं काम कर रहा हो तो खिड़कियां थोड़ा नीचे करके तापमान को संतुलित करें
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

5 Hacks To Clear Mist From Cars Windscreen: सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है. कोहरे की चादर शाम होते ही बिछने लगती है, जिससे कार की विंडस्क्रीन पर धुंध जमना एक आम समस्या है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे हटाने के लिए बार-बार हाथ से पोंछना सही तरीका नहीं है. इससे शीशे पर और ज्यादा निशान पड़ जाते हैं, जो समस्या का और बढ़ा देते हैं. हम इस खबर में आपको उन 5 जादुई ट्रिक्स के बारे में बताते हैं, जो ड्राइविंग के दौरान कोहरे में आपकी मुश्किलें कुछ हद तक कम कर सकते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

AC का सही तरीके से इस्तेमाल करें

लोग अक्सर सोचते हैं कि हीटर चलाने से धुंध गायब हो जाएगी, लेकिन सबसे बेहतर तरीका है AC ऑन करना. AC हवा से नमी को सोख लेता है, जिससे शीशा तुरंत साफ हो जाता है. ध्यान रहे कि एयर सर्कुलेशन को फ्रेश एयर मोड पर रखें, न कि रि-सर्कुलेशन मोड पर.

एंटी-फॉग स्प्रे या शेविंग क्रीम का जादू

क्या आप जानते हैं कि शेविंग क्रीम एक बेहतरीन एंटी-फॉग एजेंट है? शीशे के अंदर वाले हिस्से पर थोड़ी सी शेविंग क्रीम लगाकर कपड़े से साफ कर दें. यह शीशे पर एक पतली लेयर बना देती है जो नमी को टिकने नहीं देती. आप बाजार में मिलने वाले एंटी फॉग स्प्रे का भी यूज कर सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

खिड़कियों को थोड़ा नीचे करें

अगर आपकी कार का क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो अपनी खिड़कियों को हल्का सा, बस एक इंच नीचे कर दें. इससे कार के अंदर और बाहर का टेंपरेचर बराबर होने लगता है और कोहरा अपने आप छंटने लगता है.

यह भी पढ़ें- New Bajaj Pulsar 150 Launched: नए अवतार में लौटी सबकी चहेती बजाज पल्सर, लुक और फीचर्स देखकर कहेंगे- 'यही तो चाहिए थी'

पुराने मोजे और सिलिका जेल

यह एक कमाल का हैक है. एक पुराने मोजे में सिलिका जेल (Silica Gel pellets) भरें और उसे डैशबोर्ड के पास रख दें. यह हवा में मौजूद एक्स्ट्रा नमी को सोख लेगा, जिससे शीशे पर धुंध जमेगी ही नहीं.

आलू का देसी जुगाड़

सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कटा हुआ आलू बहुत काम आता है. ड्राइविंग शुरू करने से पहले विंडस्क्रीन के बाहरी हिस्से पर कटा हुआ आलू रगड़ें. आलू का स्टार्च एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिससे बारिश की बूंदें और कोहरा शीशे पर नहीं ठहरता.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
5 Hacks To Clear Mist From Cars Windscreen, Demister Tips, Foggy Windscreen, Clear Mist From Windscreen, Driving In Fog Safety Tips
Get App for Better Experience
Install Now