New Bajaj Pulsar 150 Launched: नए अवतार में लौटी सबकी चहेती बजाज पल्सर, लुक और फीचर्स देखकर कहेंगे- 'यही तो चाहिए थी'

New Bajaj Pulsar 150 Launched: भारतीय सड़कों की रॉकस्टार कही जाने वाली बजाज पल्सर एक बार फिर नए तेवर और कलेवर में लौट आई है. बजाज ऑटो ने अपनी सबसे पॉपुलर बाइक पल्सर 150 का लेटेस्ट वर्जन भारत में लॉन्च कर दिया है. अगर आप कम बजट में स्टाइल, रफ्तार और दमदार परफॉरमेंस का कॉम्बो ढूंढ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है.

क्या है इसमें खास?

नया किलर लुक

नई पल्सर 150 अब पहले से ज्यादा मस्कुलर और शार्प नजर आ रही है. नए ग्राफिक्स और कलर स्कीम इसे युवाओं के बीच फिर से हॉट फेवरेट बनाने वाले हैं.

हाई-टेक फीचर्स

अब इस बाइक में आपको पुराने जमाने का मीटर नहीं, बल्कि मॉर्डन डिजिटल कंसोल मिलेगा. इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी शामिल किए गए हैं, जिससे आप राइड के समय भी अपडेटेड रहें.

दमदार इंजन

भरोसेमंद 149.5cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन इसमें दिया है, जो आपको शहर के ट्रैफिक और हाइवे की रफ्तार में अपनी ताकत दिखाएगा.

सेफ्टी

सेफ्टी के लिए इसमें सिंगल-चैनल ABS दिया गया है, जो अचानक ब्रेक लगाने पर बाइक को फिसलने से बचाता है.

कीमत जो जेब पर न पड़े भारी

बजाज ने नई पल्सर 150 को 1.09 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. इस कीमत के साथ यह बाइक अपने सेगमेंट में टीवीएस अपाचे और होंडा यूनिकॉर्न जैसी बाइक्स को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है.