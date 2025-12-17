कोहरे में एक्सीडेंट से बचना है तो मान लें ये 7 जरूरी बातें

विज्ञापन
सर्दियों का मौसम आते ही कोहरे की वजह से हुए हादसों की संख्या बढ़ जाती है. क्योंकि सुबह और देर रात सड़कों पर घना कोहरा छा जाता है, जिससे विज़िबिलिटी बेहद कम हो जाती है. कई बार सामने से आ रही गाड़ी, मोड़, डिवाइडर या पैदल चलने वाला व्यक्ति आखिरी समय पर ही दिखाई देता है, इसी वजह से कोहरे में सड़क हादसों की संख्या अचानक बढ़ जाती है. इन हादसों में कई गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं और कई बार लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है. कोहरे में गाड़ी चलाने के लिए अलग से कोई ट्रेंनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस कुछ खास बातों का ध्यान जरूर रखना पड़ता है. आपके साथ ऐसा न हो इसीलिए आज यहां कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप कोहरे का शिकार नहीं होंगे.

1. स्पीड कंट्रोल में

कोहरे में सबसे बड़ी गलती तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना होती है. कम विज़िबिलिटी के कारण आपको अंदाजा नहीं होता कि सामने कितनी दूरी पर क्या है. इसीलिए कोहरे में हमेशा गाड़ी की स्पीड कम रखें. धीमी रफ्तार से चलाने पर आपके पास ब्रेक लगाने और स्थिति को संभालने का ज्यादा समय मिलता है. यह आदत न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की जान भी बचा सकती है. इसीलिए स्पीड पर खासा कंट्रोल रखें. 

2. फॉग लाइट और लो बीम का यूज़

हाई बीम की रोशनी कोहरा से टकराकर आंखों में पड़ती है, जिससे देखने में और ज्यादा दिक्कत होती है. इसके बावजूद अक्सर लोग कोहरे में हाई बीम हेडलाइट चालू कर देते हैं, जबकि यह सबसे बड़ी गलती है. कोहरे में हमेशा लो बीम हेडलाइट या फॉग लाइट का इस्तेमाल करें. फॉग लाइट नीचे की ओर रोशनी डालती है, जिससे सड़क और सामने का रास्ता बेहतर दिखाई देता है.

3. दूरी रखें

कोहरे में आगे चल रही गाड़ी के बहुत पास चलना खतरनाक हो सकता है. गाड़ी अगर पास होगी तो अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में टक्कर का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा. इसीलिए हमेशा सेफ डिस्टेंस बनाए रखें. यह आदत चेन एक्सीडेंट से बचने में बहुत मददगार होती है.

4. इंडिकेटर और हैजर्ड लाइट

कोहरे में अपनी मौजूदगी दूसरे ड्राइवर को दिखाना बेहद जरूरी होता है. लेन बदलते समय इंडिकेटर का सही इस्तेमाल करें और अचानक ब्रेक लगाने से बचें. अगर सड़क किनारे गाड़ी रोकनी पड़े तो हैजर्ड लाइट जरूर ऑन करें, ताकि पीछे से आने वाले वाहन को समय रहते आपकी गाड़ी दिख सके. इससे पीछे से टक्कर लगने का खतरा काफी कम हो जाता है.

5. शीशे और विंडशील्ड साफ

कोहरे के साथ-साथ गाड़ी के शीशों पर नमी जम जाती है, जिससे और दिखाई देना बंद हो जाता है. गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ही विंडशील्ड, साइड मिरर और रियर मिरर को अच्छी तरह साफ कर लें. गाड़ी के डीफॉगर का इस्तेमाल करें ताकि शीशों पर जमी भाप हट सके. साफ शीशे आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे. 

6. ओवरटेक से बचें

कोहरे में ओवरटेक करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है. सामने से आने वाली गाड़ी आपको समय पर दिखाई नहीं देती, जिससे आमने-सामने की टक्कर का खतरा रहता है. इसीलिए जब तक बहुत जरूरी न हो, ओवरटेक करने से बचें. इसी तरह अचानक ब्रेक लगाने से पीछे चल रही गाड़ी आपसे टकरा सकती है. हमेशा धीरे-धीरे ब्रेक लगाएं और गाड़ी को स्मूद तरीके से चलाएं.

7. अलर्ट रहें

अगर कोहरा बहुत ज्यादा है और विज़िबिलिटी बेहद कम है, तो यात्रा करने से बचें. अगर कार चला रहे हैं तो मोबाइल फोन या म्यूजिक बंद रखें या धीमा चलाएं. इसी के साथ टूव्हीलर और पैदल चलने वालों को भी बचाएं.

