भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, अहमदाबाद में आयोजित होगा खेल महाकुंभ

India Host the Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने अहमदाबाद को ‘अहमदाबाद 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स' का होस्ट ऑफिशियली कन्फर्म किया गया है. इस फ़ैसले से यह पक्का हो गया है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश गेम्स का यह लैंडमार्क एडिशन होस्ट करेगा, क्योंकि 74 कॉमनवेल्थ मेंबर देशों और टेरिटरीज़ के डेलीगेट्स ने आज ग्लासगो में हुई कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली में भारत की बिड को मंजूरी दे दी है. भारत ने 2030 गेम्स के लिए एक जबरदस्त विजन पेश किया, जो गुजरात के शहर अहमदाबाद में सेंटर्ड होगा, जो ग्लासगो 2026 में रखी गई नींव पर बनेगा, जिससे भारत स्टाइल में सौ साल मना सकेगा.

अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का होस्ट अनाउंस किए जाने के कुछ ही देर बाद, 20 गरबा डांसर और 30 भारतीय ढोल बजाने वाले जनरल असेंबली हॉल में घुस आए और डेलीगेट्स को एक शानदार कल्चरल परफॉर्मेंस से सरप्राइज़ कर दिया, जिससे उस विरासत और गर्व का एहसास हुआ जिसकी उम्मीद एथलीट और फैन भारत के गुजरात राज्य में होस्ट किए गए गेम्स से कर सकते हैं. गरबा एक डांस है जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी और इस परफॉर्मेंस में ग्लासगो के इंडियन कम्युनिटी के मेंबर और कॉमनवेल्थ के दूसरे हिस्सों के लोग शामिल हुए. यह मूवमेंट में डाइवर्सिटी और यूनिटी दोनों को दिखाता है, ताकि ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से सेंटेनरी एडिशन तक का सफर शुरू किया जा सके.

पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे. 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुए सबसे हाल के गेम्स में ऑस्ट्रेलिया मेडल टेबल में टॉप पर रहा, बाकी टॉप पांच में इंग्लैंड, कनाडा, इंडिया और न्यूज़ीलैंड थे.

कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के प्रेसिडेंट डॉ. डोनाल्ड रुकारे ने कहा: "यह कॉमनवेल्थ स्पोर्ट के लिए एक नए राउंड की शुरुआत है. 'गेम्स दिवाली' के बाद हम कॉमनवेल्थ की 74 टीमों का स्वागत करने के लिए शानदार शेप में ग्लासगो 2026 जा रहे हैं, और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के खास सेंचुरी प्रोडक्शन के लिए अहमदाबाद 2030 पर अपनी नज़रें दिखाएंगे.

“इंडिया अपने साथ स्केल, यूथ, एम्बिशन, रिच कल्चर, ज़बरदस्त स्पोर्टिंग पैशन और रेलिवेंस लेकर आया है, और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2034 गेम्स और उसके बाद के गेम्स को होस्ट करने के लिए कई देशों की ज़बरदस्त पिकअप है. हम कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी अगली सदी की शुरुआत अच्छी सेहत के साथ कर रहे हैं.”

कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया की प्रेसिडेंट डॉ. पीटी उषा ने कहा: “कॉमनवेल्थ स्पोर्ट ने जो भरोसा दिखाया है, उससे हम बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं. 2030 के गेम्स न सिर्फ़ कॉमनवेल्थ आंदोलन के सौ साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे, बल्कि अगली सदी की नींव भी रखेंगे. यह कॉमनवेल्थ के सभी एथलीट, कम्युनिटी और कल्चर को दोस्ती और तरक्की की भावना से एक साथ जुड़े.”