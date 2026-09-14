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Virgo Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: व्यवसाय में लेन-देन को लेकर स्पष्टता जरूरी, सही शब्दों का पड़ेगा असर

Virgo Horoscope Today 14 September 2026, Kanya Rashifal: धन के साथ-साथ आपकी वाणी आज कई परिस्थितियों का रुख तय कर सकती है. आय और नियमित खर्च का वास्तविक हिसाब सामने रखें. व्यवसाय में भुगतान और लेन-देन को लेकर स्पष्टता जरूरी होगी. आपके शब्दों में प्रभाव रहेगा, इसलिए बातचीत को शिकायतों का मंच न बनाएं.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: व्यवसाय में लेन-देन को लेकर स्पष्टता जरूरी, सही शब्दों का पड़ेगा असर
Virgo Aaj Ka Rashifal 14 September 2026 | Kanya Horoscope Today
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Virgo Horoscope Today 14 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. धन के साथ-साथ आपकी वाणी आज कई परिस्थितियों का रुख तय कर सकती है. किसी आर्थिक या पारिवारिक विषय पर आपकी राय महत्वपूर्ण मानी जाएगी. अपनी बात मजबूती से रखें, लेकिन कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें. आज कही गई बात लंबे समय तक याद रखी जा सकती है. वित्तीय स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए दिन उपयोगी है.

आय और नियमित खर्च का वास्तविक हिसाब सामने रखें. यदि किसी वस्तु की खरीदारी का मन है तो पहले देखें कि उसकी जरूरत कितनी है. आकर्षक ऑफर या छूट देखकर अनावश्यक खर्च करने से बचें. बचत की छोटी शुरुआत भी इस समय उपयोगी रहेगी. व्यवसाय में भुगतान और लेन-देन को लेकर स्पष्टता जरूरी होगी. किसी ग्राहक को उधार देने का निर्णय हो तो उसकी क्षमता और भुगतान की तारीख पहले तय करें. पुराने बकाये की याद दिलाने में संकोच न करें, लेकिन बातचीत को व्यक्तिगत आरोप में न बदलें. व्यापारिक रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना आगे काम आएगा. परिवार में किसी संपत्ति, बचत या खर्च से जुड़ा विषय उठ सकता है. हर सदस्य की आर्थिक सोच अलग हो सकती है. अपनी प्राथमिकता को दूसरों पर थोपने से विवाद बढ़ेगा. यदि कोई बात गंभीर है तो उसे शांत वातावरण में बैठकर समझाना अधिक प्रभावी रहेगा.

आज भोजन की आदतों पर भी ध्यान देना चाहिए. समय पर भोजन न करने या बहुत भारी खाना लेने से असहजता हो सकती है. स्वाद के साथ मात्रा का संतुलन रखें. पानी की कमी न होने दें और दिन में थोड़ी शारीरिक गतिविधि जरूर रखें. किसी दस्तावेज, बैंकिंग कार्य या ऑनलाइन भुगतान में एक छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है. खाता नंबर, रकम और प्राप्तकर्ता की जानकारी जांचे बिना भुगतान न करें. पासवर्ड या वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा करने से भी बचें. आपके शब्दों में प्रभाव रहेगा, इसलिए बातचीत को शिकायतों का मंच न बनाएं. यदि किसी से नाराजगी है तो सही समय चुनकर सीधे विषय पर बात करें. व्यंग्य या ताने से बात आपकी अपेक्षा के विपरीत जा सकती है.

उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कर ॐ विष्णवे नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे मूंग की दाल दान करें.
शुभ रंग: हल्का हरा और क्रीम.


 

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