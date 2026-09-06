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Virgo Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नौकरी में मिलेगी कठिन जिम्मेदारी, काम को हिस्सों में बांटकर करें पूरा

Virgo Horoscope Today 06 September 2026, Kanya Rashifal: आज आपकी कार्यशैली पर लोगों की नजर रहेगी और छोटी-सी लापरवाही भी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण बन सकती है. नौकरी में कोई कठिन जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है. व्यापारियों के लिए प्रशासनिक काम महत्वपूर्ण रहेगा.

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Virgo Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: नौकरी में मिलेगी कठिन जिम्मेदारी, काम को हिस्सों में बांटकर करें पूरा
Virgo Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Kanya Horoscope Today
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Virgo Horoscope Today 06 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव में रहेंगे. इसलिए कामकाज, जिम्मेदारी, पद और आपकी पेशेवर छवि दिन के केंद्र में रहेगी. आज आपकी कार्यशैली पर लोगों की नजर रहेगी और छोटी-सी लापरवाही भी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण बन सकती है. इसलिए गति से ज्यादा गुणवत्ता को महत्व देना आपके लिए फायदेमंद होगा.

नौकरी में कोई कठिन जिम्मेदारी आपके सामने आ सकती है. शुरुआत में काम बड़ा लगेगा, लेकिन उसे हिस्सों में बांटकर पूरा किया जा सकता है. वरिष्ठ अधिकारी से कोई निर्देश मिले तो उसे अपनी समझ के अनुसार बदलने से पहले पुष्टि कर लें. किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट या दस्तावेज को भेजने से पहले अंतिम बार जांच जरूर करें. कार्यक्षेत्र में आपकी आलोचना भी हो सकती है. हर टिप्पणी का जवाब देना आवश्यक नहीं होगा. यदि गलती वास्तविक है तो उसे स्वीकार कर सुधार करना बेहतर है, और यदि आरोप गलत है तो प्रमाण के साथ अपनी स्थिति स्पष्ट करें. भावनात्मक प्रतिक्रिया आपकी पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा सकती है.

व्यापारियों के लिए प्रशासनिक काम महत्वपूर्ण रहेगा. लाइसेंस, बिल, भुगतान, स्टॉक या कर्मचारियों से संबंधित कोई लंबित विषय सामने आ सकता है. इसे टालने के बजाय व्यवस्थित रूप से निपटाएं. किसी ग्राहक से किया गया वादा पूरा करने में देरी होने की आशंका हो तो पहले से सूचना देना बेहतर रहेगा. धन के मामले में करियर से जुड़ा खर्च हो सकता है. उपकरण, कार्यालय सामग्री या किसी पेशेवर आवश्यकता पर पैसा लगाना पड़ सकता है. लेकिन केवल प्रतिष्ठा दिखाने के लिए महंगी वस्तु खरीदने से बचें. आज उपयोगिता को दिखावे से ऊपर रखना लाभ देगा.

घर में आपकी व्यस्तता का असर निजी संबंधों पर पड़ सकता है. किसी सदस्य को आपकी अनुपस्थिति महसूस हो तो उसे अनदेखा न करें. काम की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, लेकिन हर बातचीत को “अभी समय नहीं है” कहकर टालना दूरी पैदा कर सकता है. आज आपको अपनी प्रतिष्ठा और निजी सीमाओं दोनों का ध्यान रखना होगा. कार्यालय की अंदरूनी बातों को घर या मित्रों के बीच चर्चा का विषय न बनाएं. इसी तरह परिवार की निजी समस्या को कार्यस्थल पर साझा करने से बचें. मानसिक दबाव के कारण शरीर में थकावट महसूस हो सकती है. लगातार कंप्यूटर पर काम करने वालों को आंखों और गर्दन को आराम देना चाहिए. भोजन का समय बिगाड़ने से बचें.


उपाय: सुबह भगवान गणेश को पांच दूर्वा अर्पित करके दिन की शुरुआत करें. किसी कार्यालय कर्मचारी या श्रमिक को भोजन कराएं.
शुभ रंग: जैतूनी हरा.


 

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