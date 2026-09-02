Virgo Aaj Ka Rashifal 02 September 2026: धन मामलों में रहें सतर्क, अचानक बदलाव और पुरानी उलझनें करेंगी परेशान

Virgo Horoscope Today 02 September 2026, Kanya Rashi ka Rashifal: कन्या राशि वालों के लिए आज चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा. यह स्थिति आपको उन विषयों की ओर देखने के लिए प्रेरित करेगी जिन्हें सामान्यतः टाल दिया जाता है. अचानक बदलाव, साझा धन, पुराने दस्तावेज, गोपनीय योजनाएं और मन में चल रही आशंकाएं आज प्रमुख हो सकती हैं. इसलिए दिन में जल्द निर्णय लेने के बजाय जानकारी जुटाना अधिक उपयोगी रहेगा.

धन संबंधी मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखें. बीमा, कर, बैंकिंग, ऋण या किसी साझा निवेश की फाइल में कोई बिंदु छूट न जाए. किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तें समझें. यदि किसी भुगतान में देरी हो रही है, तो संबंधित व्यक्ति से स्पष्ट समयसीमा तय करें. व्यापार में कोई छिपी हुई समस्या सामने आ सकती है. ग्राहक, सप्लायर या साझेदार से जुड़ा कोई पुराना मुद्दा दोबारा उठे तो उसे टालने के बजाय व्यवस्थित रूप से सुलझाएं. हिसाब-किताब में पारदर्शिता रखें. किसी की बात पर संदेह हो तो सीधे आरोप लगाने के बजाय प्रमाण जुटाना बेहतर रहेगा. नौकरी में आज पर्दे के पीछे की राजनीति आपको परेशान कर सकती है.

कार्यालय की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देने से बचें. कोई अधिकारी आपकी कार्यप्रणाली में कमी बताए तो उसे व्यक्तिगत आलोचना न मानें. सुधार का अवसर समझकर आवश्यक बदलाव करना आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा. निजी जीवन में भावनाओं को भीतर रखने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है. किसी करीबी से मन की बात कहने में संकोच होगा, लेकिन हर बात को दबाकर रखना भी उचित नहीं है. पुराने विवाद को दोबारा उठाते समय यह सोचें कि वास्तव में समाधान चाहिए या केवल अपना पक्ष साबित करना है.

स्वास्थ्य में दिनचर्या बिगड़ने से परेशानी हो सकती है. भोजन के समय में अनियमितता और पर्याप्त नींद न मिलने का असर ऊर्जा पर पड़ सकता है. शरीर किसी परेशानी का संकेत दे तो उसे नजरअंदाज न करें. अष्टम भाव की स्थिति आपको गोपनीयता और धैर्य का महत्व समझाएगी. हर जानकारी तुरंत साझा करने की जरूरत नहीं है और हर आशंका को सच मानना भी उचित नहीं होगा. तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ना आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी.

उपाय: शिव मंदिर में जल के साथ काले तिल अर्पित करके 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र या हरी दाल का दान करें.

शुभ रंग: ऑलिव हरा.