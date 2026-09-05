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Taurus Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: कार्यशैली में बदलाव, नई जिम्मेदारीयों को सोच समझकर करें स्वीकार

Taurus Horoscope Today 05 September 2026, Vrishabh Rashifal: नौकरी में अपनी कार्यशैली को लेकर कोई बदलाव करने का विचार आ सकता है. वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत हो तो केवल समस्या बताने के बजाय व्यावहारिक समाधान भी रखें. व्यापार में ग्राहकों से बातचीत निर्णायक हो सकती है. आपकी वाणी से काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है.

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Taurus Aaj Ka Rashifal 05 September 2026: कार्यशैली में बदलाव, नई जिम्मेदारीयों को सोच समझकर करें स्वीकार
Taurus Aaj Ka Rashifal 05 September 2026 | Vrishabh Horoscope Today
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Taurus Horoscope Today 05 September 2026, Vrishabh Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा सुबह लगभग 10:18 बजे तक आपकी राशि में रहेंगे और इसके बाद दूसरे भाव में चले जाएंगे.  इस कारण दिन के पहले हिस्से में आपका ध्यान स्वयं, अपनी मनःस्थिति और व्यक्तिगत फैसलों पर रहेगा, जबकि दोपहर के बाद धन, वाणी और पारिवारिक संसाधनों से जुड़े विषय अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे. सुबह का समय स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग करें. किसी पुराने निर्णय को लेकर मन में असमंजस हो तो तुरंत दिशा बदलने की बजाय उसके फायदे और नुकसान लिखकर देखें. आज आपका मूड परिस्थितियों से जल्दी प्रभावित हो सकता है. किसी व्यक्ति का सामान्य व्यवहार भी आपको अधिक व्यक्तिगत लग सकता है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले वास्तविक कारण समझना जरूरी होगा.

नौकरी में अपनी कार्यशैली को लेकर कोई बदलाव करने का विचार आ सकता है. नई जिम्मेदारी स्वीकार करने से पहले यह देखें कि उसका प्रभाव आपकी मौजूदा प्राथमिकताओं पर कितना पड़ेगा. वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत हो तो केवल समस्या बताने के बजाय व्यावहारिक समाधान भी रखें. इससे आपकी बात अधिक प्रभावशाली होगी. दोपहर के बाद धन संबंधी गतिविधियां बढ़ेंगी. चंद्रमा दूसरे भाव में आने के कारण आमदनी, बचत, खर्च और बोलचाल से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं.  किसी भुगतान की प्राप्ति की उम्मीद बन सकती है, लेकिन पैसा मिलने से पहले उसे खर्च करने की योजना न बनाएं. परिवार की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, इसलिए बजट में थोड़ा अतिरिक्त स्थान रखना समझदारी होगी.

व्यापार में ग्राहकों से बातचीत निर्णायक हो सकती है. आपकी वाणी से काम बन भी सकता है और बिगड़ भी सकता है. किसी असंतुष्ट ग्राहक को जवाब देते समय ताना या कठोर शब्द इस्तेमाल न करें. एक छोटी बातचीत लंबे व्यावसायिक संबंध को प्रभावित कर सकती है. परिवार में धन से जुड़ा कोई विषय चर्चा का कारण बन सकता है. खर्चों को लेकर मतभेद हो तो सामने वाले की प्राथमिकताओं को भी समझें. हर आर्थिक निर्णय अकेले लेने की कोशिश करने से तनाव बढ़ सकता है.

दोपहर के बाद खाने-पीने की आदतों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. स्वाद के आकर्षण में आवश्यकता से अधिक भोजन करने से बचें. यदि दिन व्यस्त रहे तो भोजन छोड़ने के बजाय हल्का और समय पर भोजन करें. किसी महंगी वस्तु, आभूषण या सजावटी सामान को देखकर तुरंत खरीदने का मन बन सकता है. पसंद और जरूरत के बीच अंतर करना आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. निवेश के मामले में आकर्षक प्रस्ताव से प्रभावित होकर फैसला न करें.


उपाय: सुबह किसी गौशाला में हरा चारा या गुड़-चारा अर्पित करें. घर के पूजा स्थान में सफेद फूल रखकर मां लक्ष्मी का स्मरण करें.
शुभ रंग: हल्का गुलाबी.
 

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