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Aries Tarot Card: मित्र की आर्थिक मदद, नए कार्य की शुरुआत के लिए निवेशकों से संपर्क

Aries Tarot Card Horoscope 19 June: Strength की ऊर्जा धैर्य और संयम से समस्याओं को सुलझाने के प्रयास करने, गलती पर सामने वाले को क्षमा करें. आईए जानते हैं, मेष राशि वाले जातकों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति को स्वास्थ्य के बारे में.

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Aries Tarot Card: मित्र की आर्थिक मदद, नए कार्य की शुरुआत के लिए निवेशकों से संपर्क
धैर्य और सही सहयोग से नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.

Aries Tarot Card Horoscope 19 June 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: पारिवारिक परिस्थितियों को धैर्य और समझदारी से संभालने में सफलता मिलेगी. मित्र की मदद करने का अवसर मिल सकता है और आत्मविश्वास के बल पर चुनौतियों का सामना करेंगे. कार्यक्षेत्र में नई शुरुआत के लिए निवेशकों से संपर्क लाभदायक रहेगा तथा आपकी योग्यता की सराहना हो सकती है. आर्थिक मामलों में आय-व्यय का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. रिश्तों में प्रेमपूर्ण व्यवहार से समझ और निकटता बढ़ेगी.

व्यक्तिगत/Personal: इस समय मुश्किल पारिवारिक स्थिति में धैर्य से स्थिति को संभालने का प्रयास कर सकते हैं. परिवार में किसी सदस्य का गुस्सैल और जिद्दी  स्वभाव परेशान कर सकता है. सामने वाले पर गुस्सा करने की जगह प्यार से उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे. किसी मित्र की जरूरत में उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं. अपने आंतरिक साहस को बढ़ाकर सामने आ रही हर चुनौती का सामना डटकर करें. जल्द ही सभी स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. 

व्यवसायिक/Professional: कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी की गलती के चलते अधिकारी की गुस्से को शांत करने का प्रयास कर सकते हैं.अगर कोई नया कार्य शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं. तो निवेशकों से संपर्क करें. इस समय अपने आत्मविश्वास और मनोबल को कम न होने दें. ईश्वर पर विश्वास और आस्था बनाए रखें. कार्यों को पूरा कर अपनी योग्यता और काबिलियत का उचित परिचय उच्च अधिकारियों के सामने दे सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health: अचानक से दांत के दर्द या मसूड़े से जुड़ी कोई समस्या परेशान कर सकती है. घरेलू उपचार न करके चिकित्सक से परामर्श ले. 

आर्थिक स्थिति/Finance: समाज सेवा के कार्यों में अपनी आमदनी का कुछ  हिस्सा दान दे सकते हैं. इस समय आय और व्यय में संतुलन बनाने का प्रयास करें.

रिश्ते/Relationship: जीवनसाथी के गुस्से को शांत करने के लिए कोमल और प्यार भरा व्यवहार जादू का कार्य करेगा. रिश्ते में गहराई और समझ विकसित होगी

लेखक के बारे में
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टैरो कार्ड रीडर दिशा भटनागर
Tarot Card Reader
दिशा भटनागर एक सर्टिफाइड टैरो रीडर और लाइफ कोच है।जो पिछले कुछ वर्षों से टैरो कार्ड्स रीडिंग कर रही है।कई लोग इनकी रीडिंग्स से लाभान्वित हुए है।पिछले... और पढ़ें
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