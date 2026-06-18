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इंडिया गठबंधन में किसने दिया दगा, झारखंड राज्यसभा चुनाव में नंबर के बावजूद हारी कांग्रेस, जीते परिमल नाथवानी

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में NDA समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी और झामुमो (JMM) के बैजनाथ राम ने जीत दर्ज की है. इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है.

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इंडिया गठबंधन में किसने दिया दगा, झारखंड राज्यसभा चुनाव में नंबर के बावजूद हारी कांग्रेस, जीते परिमल नाथवानी
झारखंड में राज्यसभा चुनाव के नतीजे आए

झारखंड राज्यसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. झारखंड में दो राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था. इसमें से एक सीट पर बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए हैं. वहीं दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से बैजनाथ राम जीते. नतीजों की आधिकारिक घोषणा बाकी है.

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे नए एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड से राज्यसभा के चुनाव में NDA समर्थित प्रत्याशी परिमल नाथवानी को जीत की बधाई , उन्हें कुल 28 मत मिले. कांग्रेस प्रत्याशी को केवल 20 वोट मिले. महागठबंधन बुरी तरह हारा.

परिमल नाथवानी की प्रतिक्रिया आई सामने

राज्यसभा चुनाव जीतने पर परिमल नाथवानी का बयान भी सामने आया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर चौथे कार्यकाल के लिए सेवा करने का अवसर मिलने पर मैं बहुत आभारी हूं. यह पल मेरे लिए बहुत भावुक करने वाला है क्योंकि यह झारखंड से मेरा तीसरा कार्यकाल होगा, यही वह धरती है जहां से 2008 में मेरी संसदीय यात्रा शुरू हुई थी. अपनी कर्मभूमि में एक बार फिर लौटना मेरे लिए बहुत गर्व और विनम्रता का विषय है.

झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हुई और दोपहर 3 बजे तक चली. मतदान करने वाले 81 विधायकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर शामिल हैं.

JMM के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम ने अपनी जीत पर भरोसा जताते हुए कहा, “ ‘इंडिया' गठबंधन के उम्मीदवार दोनों राज्यसभा सीट जीतेंगे.” पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ‘इंडिया' गठबंधन चुनाव जीतेगा. वहीं नाथवानी ने अपनी जीत पर भरोसा जताते हुए कहा था कि मुझे सभी पार्टियों का समर्थन है और जीत का भरोसा है.शाम तक सब स्पष्ट हो जाएगा.

कौन हैं परिमल नाथवानी?

परिमल नथवानी राज्यसभा सांसद हैं. वो साल 2008 और 2014 में झारखंड से और 2020 में आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं. वो चौथी बार राज्यसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं. नाथवानी गुजरात क्रिकेट और फुटबॉल एसोसिएशनों में भी शीर्ष पदों पर रह चुके हैं. वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉपोरेट अफेयर्स के निदेशक और मुकेश अंबानी के बेहद करीबी सहयोगी हैं.

कौन हैं बैद्यनाथ राम?

बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कद्दावर नेता और विधायक हैं. वो झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं. झारखंड के एससी नेताओं में बैद्यनाथ राम प्रमुख चेहरे के रूप में गिने जाते हैं. वो बीजेपी से भी जुड़े थे और लातेहार विधानसभा सीट से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं. 2019 के चुनाव में टिकट न मिलने पर उन्होंने JMM का दामन थाम लिया. अब पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा है.

लेखक के बारे में
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हरिबंश शर्मा
संवाददाता
हरिवंश शर्मा पिछले 23 वर्षों के अनुभवी पत्रकार हैं और NDTV के वर्तमान में झारखंड संवाददाता हैं. वह आदिवासी बहुल राज्य झारखंड में  'जल, जंगल, जमीन' की... और पढ़ें
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