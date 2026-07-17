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Sagittarius Tarot Card: नए अवसरों से मिलेगी नई दिशा, साहस और समझदारी दिलाएंगे सफलता

Sagittarius Tarot Card Horoscope 17 July: Six of cups की ऊर्जा ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखने, उनकी जरूरतों को पूरा करने और अंधविश्वास से दूर रहकर नई जिज्ञासाओं की प्राप्ति के लिए जानकारी एकत्र करने की बात लेकर आ सकती है.

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Sagittarius Tarot Card: नए अवसरों से मिलेगी नई दिशा, साहस और समझदारी दिलाएंगे सफलता
सकारात्मक ऊर्जा और सही निर्णय आज भविष्य की मजबूत नींव रख सकते हैं.

 Sagittarius Tarot Card Horoscope 17 July 2026 Dhanu Tarot Card Rashifal: आज जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव की शुरुआत हो सकती है. कार्यक्षेत्र में नई सीख और साहस भविष्य की सफलता का मार्ग खोलेंगे. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. परिवार और रिश्तों में सहयोग, समझदारी और साथ बिताया गया समय खुशियां बढ़ाएगा. 

व्यक्तिगत/Personal: यह  समय जीवन में नए बदलाव और नई ऊर्जा की शुरुआत लेकर आ सकता है. पारिवारिक मामलों में समाधान प्राप्ति सभी के मन में राहत ला सकती है. परिवार की महिलाओं के अनुशासन और घर की व्यवस्था की सभी लोग सराहना करेंगे. इस समय परिवार की महिलाओं द्वारा लिए गए फैसलों का सभी छोटे और बड़े सदस्य समर्थन कर सकते हैं. बात-बात पर टीका टिप्पणी या तानाकशी व्यवहार को दूषित कर सकती है.

व्यवसायिक/ Professional: आप ऐसा महसूस करेंगे, जैसे किसी व्यवसाय या नौकरी में नई संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं. किसी अच्छी कार्यशाला में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो सकता है. परिवार का कोई विवाह सदस्य अपने किसी कार्य योजना में कामयाबी का पहला कदम रख सकता है.कार्य क्षेत्र में आपकी जिज्ञासा आपको नए अनुभवों की तरह तरफ ले जा सकती है. कुछ नया करने का साहस भविष्य में बड़े अवसर प्राप्त करने में सहायक रहेगा. इस समय अंधविश्वास से दूर रहे हैं. नकारात्मक लोगों की मित्रता आपके लिए नकारात्मक विचार और असफल होने की आशंका ला सकती है.
 स्वास्थ्य/Health: ज्यादा बहुत दौड़ के कारण टखने में परेशानी हो सकती है. जिसके कारण दर्द बना हुआ है. इस समय नियमित स्ट्रेचिंग करना फायदेमंद रहेगा, 

आर्थिक स्थिति/Finance: पारिवारिक यात्राओं के दौरान अच्छा खासा खर्च होने से घर का बजट बिगाड़ सकता है.इस समय किए गए खर्चों को सूचीबद्ध कर सकते हैं. 

रिश्ते/Relationship: साथी के अचानक से कहीं घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं.संभव है, कि यह यात्रा  नदी या समुद्र के किनारे की हो.

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