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Aquarius Tarot Card: मनोकामनाएं होंगी पूरी, समझदारी और संयम से मिलेगा सफलता का साथ

Aquarius Tarot Card Horoscope 17 July: The Empress की सकारात्मक ऊर्जा जीवन में नए बदलाव और सौभाग्य का आना, पारिवारिक एवं व्यवसायिक जीवन में संतुलन और सकारात्मकता की बात लेकर आ सकती है. आईए जानते हैं, कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में.

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Aquarius Tarot Card: मनोकामनाएं होंगी पूरी, समझदारी और संयम से मिलेगा सफलता का साथ
सही शुरुआत, संतुलित निर्णय और सकारात्मक सोच आज खुशियों के नए द्वार खोल सकती है.

Aquarius Tarot Card Horoscope 17 July 2026 Kumbh Tarot Card Rashifal: आज लंबे समय से जुड़ी इच्छाएं पूरी होने की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. नए कार्यों की शुरुआत सोच-समझकर और सीमित निवेश के साथ करना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में स्पष्ट हिसाब-किताब रखना आवश्यक होगा. रिश्तों में नम्रता, संयम और आभार का भाव सुखद वातावरण बनाए रखेगा.

व्यक्तिगत/Personal: किसी बड़ी संपत्ति को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है.इस समय पुराने पारिवारिक मामलों और वाद विवादों से बाहर निकाल कर रात महसूस करेंगे. प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के लिए परेशानों से सहमति प्राप्त हो सकती है. ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपकी सभी छोटे बड़े कार्य और इच्छाएं धीरे-धीरे पूरी होती नजर आ रही है. ईश्वर को इन सभी आशीर्वादों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं.

व्यवसायिक/ Professional: नए व्यवसाय की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर कर सकते हैं। शुरू में पूंजी ज्यादा  लगाकर नुकसान उठाना पड़े. इस बात को लेकर चिंतित हो सकते है. बार-बार कर रही हूं आ रही गलती को अनदेखा ना करें. अगर कोई परेशानी विशिष्ट जनों की तरफ से हैं. तो उन्हें इस बात से अवगत जरूर करें. 

स्वास्थ्य/Health: लगातार खड़े होने से पैरों में एड़ियों पर काफी जोरे कर सकता है. इस समय अपनी  एड़ियों को आराम देने का प्रयास करेंगे. 

आर्थिक स्थिति/Finance: पैसों के मामले में बिना हिसाब किताब के  बिना पैसा ना ले और ना ही दे.

रिश्ते/Relationship: रिश्तो में मधुर तो बनाए रखने के लिए व्यवहार में नम्रता और संयम का होना आवश्यक है. किसी+ पुराने महिला मित्र से मुलाकात हो सकती है.

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