विज्ञापन
विशेष लिंक

Scorpio Tarot Card Rashifal: नए लोगों से बढ़ेंगे संपर्क, परिवार में माहौल खुशनुमा

Scorpio Tarot Card Horoscope 06 September: The Tower की ऊर्जा पुरानी नकारात्मक बातों से दूर होने का प्रयास, नकारात्मक लोगों की बातों पर प्रतिक्रिया न देने की कोशिश और वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रख रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की बात लेकर आ सकती है.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Scorpio Tarot Card Rashifal: नए लोगों से बढ़ेंगे संपर्क, परिवार में माहौल खुशनुमा
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Scorpio Tarot Card Horoscope 06 September 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रह सकते हैं. जिसके चलते कई नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे. किसी विशेष समारोह में आपको निमंत्रित किया जा सकता है. इस बात से परिवार में उत्साह नजर आएगा. जिस कार्य को पूरा करने के लिए परेशान हो रहे थे. अब उससे राहत मिल सकती है. किसी नए विषय के बारे में ज्ञान प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं. 


व्यवसायिक/ Professional:

पुरानी नकारात्मक बातों की वजह से कार्य स्थल का वातावरण खराब ना करें. अपनी वाणी और गुस्से को नियंत्रित रखें. नकारात्मक लोगों के बातों पर प्रतिक्रिया देने की जगह उन्हें नजरअंदाज करें. व्यवसाय में चली आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होती नजर आ सकती है. उच्च अधिकारियों और सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें. इस समय अपना टारगेट पूरा करने का दवाब बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में तनाव करने की जगह स्वयं को व्यवस्थित करने पर जोर दे. 

स्वास्थ्य/Health:

पान मसाला या गुटखा खाने के कारण मुंह में काफी तकलीफ महसूस कर सकते हैं. किसी बड़ी बीमारी की आशंका से तनाव ग्रस्त हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

परिवार में किसी बीमारी के चलते काफी धन खर्च हो चुका है. इस समय जरूरी खर्च पर ध्यान दे. 

रिश्ते/Relationship:

बचपन में किसी के साथ हुआ विवाद अचानक से सामने आ सकता है. सामने वाला आपके प्रिय का करीबी संबंधी होने से परेशानी हो सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Scorpio Aaj Ka Rashifal, Vrashchik Rashifal Aaj, Tarot Card Rashifal, Aaj Ka Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com