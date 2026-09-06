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Cancer Tarot Card Rashifal: नई परियोजनाएं सामने आने से बढ़ सकता हे कार्यभार, संयम से लेना होगा काम

Cancer Tarot Card Horoscope 06 September: Four of swords की ऊर्जा अपने किसी भय को लेकर आशंकित,कार्य की अधिकता के चलते स्थितियों में सामंजस्य बनाने का प्रयास और अपनी जिम्मेदारियां को लेकर सजग और सावधान रहने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है.

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Cancer Tarot Card Rashifal: नई परियोजनाएं सामने आने से बढ़ सकता हे कार्यभार, संयम से लेना होगा काम
कर्क राशि का टैरो राशिफल
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Cancer Tarot Card Horoscope 06 September 2026 Kark Tarot Card Rashifal: अपने किसी डर की वजह से परेशान हो सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ सदस्य से अपने डर की वजह साझा कर सकते हैं. जीवन साथी के साथ छोटी-छोटी बातें बड़ी बहस में बदलने से तनाव बढ़ सकता है. इस समय कार्यों की अधिकता के साथ अव्यवस्थित दिनचर्या परेशानी बढ़ा सकती है. किसी पुराने कर्ज को लेकर परिजनों से बातचीत हो सकती है. परिस्थितयां इस समय जितनी मुश्किल प्रतीत हो रही है, वास्तविकता में उतनी मुश्किल नहीं है. इस बात को समझने का प्रयास करें. 

व्यवसायिक/ Professional:

इस समय जमकर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है. कुछ नई परियोजनाएं सामने आने से कार्य की अधिकता रहेगी. व्यवसाय में साझेदार की अनुपस्थिति से सारी जिम्मेदारियां अचानक से आपके ऊपर आ सकती हैं. इस समय अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों को अनदेखा न करें. रुके हुए कार्य को पूरा करने को प्राथमिकता दें. यदि किसी कार्य के पूरा होने में रुकावट आ रही है. तो कर्मचारियों के साथ उस विषय पर बातचीत कर सकते हैं. सभी के साथ मिलकर सहयोग से काम पूरा करें. 

स्वास्थ्य/Health:

अपने खानपान और दिनचर्या को लेकर सजग रहे. बदलता मौसम सर्दी जुकाम ला सकता है. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

संपत्ति को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है. जिसके चलते अच्छा आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते/Relationship:

मित्रों के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं. परिजनों को लेकर विदेश यात्रा पर जा सकते हैं.

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