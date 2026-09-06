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Aries Tarot Card Rashifal: नई योजनाओं में आ सकती है चुनौती, अधिकारी या राजनेता से मुलाकात होगी फायदेमंद

Aries Tarot Card Horoscope 06 September: Two of wands की ऊर्जा चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने का कोशिश, अपनी क्षमता और काबिलियत को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत तथा संघर्ष के प्रयासऔर बच्चों की पढ़ाई की समस्या में उनकी मदद करने का प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Aries Tarot Card Rashifal: नई योजनाओं में आ सकती है चुनौती, अधिकारी या राजनेता से मुलाकात होगी फायदेमंद
मेष राशि का टैरो राशिफल
NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 06 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: किसी समाज सेवी संस्था के साथ काम कर सकते हैं. महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी के साथ अपने निजी कार्यों के लिए भी समय निकले. विवाह के लिए आए प्रस्ताव पर ज्यादा सोच विचार करने से किसी अच्छे प्रस्ताव से हाथ धो सकते हैं. लंबे समय से कार्यों को पूरा करने का प्रयास अब सफल होता नजर आ सकता है. बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्या में उनकी मदद कर सकते हैं इससे उनके साथ अच्छा तालमेल बन सकता है.

व्यवसायिक/ Professional:

कुछ नई योजनाओं में काफी चुनौती आ सकती है. इस समय अपनी क्षमता और काबिलियत साबित करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है. किसी बड़े अधिकारी या राजनेता से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी. कार्य की अधिकता के चलते मानसिक तनाव बढ़ सकता है. व्यवसाय में साझेदार के साथ पुराने और नए अनुबंधों का विश्लेषण कर सकते हैं. कुछ नए लोगों से संपर्क करने का प्रयास करेंगे. 

स्वास्थ्य/Health:

सेहत ठीक रहेगी. मौसमी बीमारियों से बचाव करें . हल्के-फुल्के व्यायाम कर दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी मित्र के लिए करीबी संबंधी से उधार ले सकते हैं. मित्र के समय पर उधार ना वापस न के कारण परेशान होंगे. 

रिश्ते/Relationship:

बच्चों को बड़े की लड़ाई में शामिल कर उनकी मासूमियत खत्म कर सकते हैं.

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