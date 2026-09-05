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Taurus Tarot Card Rashifal: नए ऑर्डर मिलने की संभावना, अनुभवी व्यक्ति की सलाह से व्यावसाय में करेगी मदद

Taurus Tarot Card Horoscope 05 September: Knight of cups की ऊर्जा स्वयं समय समय पर बदलाव लाने का प्रयास, अपने कार्य से उच्च अधिकारी को प्रभावित करने की आवश्यकता और बच्चों में सकारात्मकता और सहयोग की भावना विकसित करने के प्रयास की बात लेकर आ सकती है.

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Taurus Tarot Card Rashifal: नए ऑर्डर मिलने की संभावना, अनुभवी व्यक्ति की सलाह से व्यावसाय में करेगी मदद
वृषभ राशि का टैरो राशिफल
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Taurus Tarot Card Horoscope 05 September 2026 Vrishabh Tarot Card Rashifal: अपनी आदतों में बदलाव लाकर समय का सदुपयोग करें. परिवार की जरूरत हो का ख्याल रखें. स्वयं के लिए समय निकले. स्वयं को समय-समय पर अपडेट करते रहे. बच्चों को ऐसी गतिविधियों में व्यस्त रखने का प्रयास करें. जिससे उनके व्यवहार और व्यक्तित्व में सकारात्मक परिणाम लेकर आए. परिवार के किसी सदस्य बात करने का तरीका आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है. खेलते समय बच्चों की लड़ाई, को बड़ों की लड़ाई ना बनने दे. 


व्यवसायिक/ Professional:

किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से कुछ व्यावसायिक फैसलों में मदद मिल सकती है. सहयोगियों के साथ व्यवहार नम्र और लचीला रखें. उच्च अधिकारी को प्रसन्न करने के लिए चापलूसी करने की जगह अपनी काबिलियत और योग्यता से प्रभावित करें. कुछ नए ऑर्डर और अनुबंध मिलने की स्थिति नजर आ रही है. इस समय अपना पूरा ध्यान अपने कार्य को बेहतर करने में लगाएं. व्यर्थ की बातों में आकर समय और धन की बर्बादी ना करें. 

स्वास्थ्य/Health:

देर रात तक कार्य करने से शरीर में आलस्य की स्थिति बन सकती है. नींद का सही समय तय करें. अपने सभी जरूरी कार्य दिन में पूरे करने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

अपनी आमदनी के अनुसार बजट बनाने का प्रयास करें. कुछ पैसों की बचत करने की स्थिति भी बनाएं. 

रिश्ते/Relationship:

बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करें. भाषा में अपशब्दों या गाली गलौच ना करें.

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