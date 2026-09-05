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Scorpio Tarot Card Rashifal: धैर्य के साथ लें फैसले, काम में सुधार पर दें ध्यान

Scorpio Tarot Card Horoscope 05 September: The Hanged Man की ऊर्जा परिस्थितियों के अनुसार नजरिए में बदलाव लाने का प्रयास, विफल होने की स्थिति में पुनः कोशिश करने की इच्छा और आगे बढ़ते समय अपने पुराने कार्यों का अवलोकन करते रहने की आवश्यकता की बात लेकर आ सकती है.

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Scorpio Tarot Card Rashifal: धैर्य के साथ लें फैसले, काम में सुधार पर दें ध्यान
वृश्चिक राशि का टैरो राशिफल
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Scorpio Tarot Card Horoscope 05 September 2026 Vrashchik Tarot Card Rashifal: वर्तमान परिस्थिति को नए नजरिए से देखने की जरूरत महसूस कर सकते हैं. इस समय परिवार से जुड़ा कोई फैसला कुछ  समय के लिए रोकना बेहतर रहेगा. किसी करीबी व्यक्ति भी परेशानी सुनने और समझने के लिए उसका पक्ष सुने. हर चीज या स्थिति को नियंत्रित न करें. चीजों को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास करें. पैसों के निवेश में जल्दबाजी न करें. योजना को पहले समझे और फिर निर्णय ले. 

व्यवसायिक/ Professional:

शिक्षा और रिसर्च से जुड़े लोगों को अपने कार्यों पर पर अवलोकन करने की आवश्यकता पड़ सकती है. किसी विषय पर शोध करते समय उसे गहराई से दोबारा सोचना पड़ेगा. नौकरी में यदि सफलता प्राप्त होने में समय लग रहा है, तो निराश ना हो. धैर्य और संयम बनाए रखें. अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा करना अच्छी सफलता की प्राप्ति लेकर आएगा. कार्यस्थल पर अपने को व्यवस्थित करें. अपने आसपास के लोगों के कार्य में उनका सहयोग कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य/Health:

हृदय की गति बार-बार असामान्य होने को सामान्य बात ना समझे. किसी अच्छे विशेषज्ञ से जांच जरुर करवाएं. 


आर्थिक स्थिति/Finance:

युवाओं को पैसों की उपयोगिता समझने का प्रयास करना चाहिए. व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण लगाना जरूरी है. 

रिश्ते/Relationship:

कुछ समय के लिए रिश्तो में ठहराव आता महसूस कर सकते हैं. रिश्तो के बीच की गर्माहट कम होती नजर आएगी.

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