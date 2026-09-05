Gemini Tarot Card Rashifal: सोच में रखे व्यावहारिकता, कार्यस्थल में बदलावों के कारण योजना हो सकती है प्रभावित

Gemini Tarot Card Horoscope 05 September 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: सोच में व्यावहारिकता रखे. पैसों के मामले में किसी तरह का समझौता न करें. मेहमानों के आगमन से परिवार में चहल-पहल का वातावरण रहेगा. इस स्थिति में व्यस्तता बढ़ सकती है. जिसके चलते निजी कार्य को पूरा करने में थोड़ी मुश्किल अनुभव होगी. परिवार में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने में जीवनसाथी का सहयोग करें. पड़ोसी के किसी विवाद में स्वयं को शामिल न करें. छोटी-छोटी बातों को लेकर किसी पर शक ना करें.

व्यवसायिक/ Professional:

कार्यस्थल में अचानक आया बदलाव आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता है. इस समय अपनी योजनाओं का पुनःअवलोकन करने की आवश्यकता पड़ सकती है. मुश्किल मामलों में ज्यादा सोच विचार करने की जगह जल्द फैसला लेने की आदत बनाएं. संपत्ति के खरीद फ़रोख्त करने वाले लोगों को नई डील में अच्छे से जांच पड़ताल करना चाहिए. किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ किसी योजना को लेकर बहस हो सकती है. इस स्थिति में कोई भी गलत प्रतिक्रिया न दें. पहले शांत रहकर सामने वाले की बात सुने. बिना मांगे कोई भी प्रस्ताव या सलाह ना दें.

स्वास्थ्य/Health:

बुखार उतारने के बाद भी गले की तकलीफ कम नहीं होती नजर आ रही है. जिसके चलते काफी खांसी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी व्यावसायिक संपत्ति को खरीदने पर विचार कर सकते हैं. परिवार के साथ धन की व्यवस्था पर बातचीत करेंगे.

रिश्ते/Relationship:

पति-पत्नी के बीच हुई अनबन को परिजनों के सामने न लाएं. अपने रिश्ते की निजता बनाए रखें.