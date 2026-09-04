विज्ञापन
विशेष लिंक

Aries Tarot Card Rashifal: फैसलों में देरी न करें, लालच से बचकर संभालें आर्थिक मामले

Aries Tarot Card Horoscope 04 September: Page of Pentacles की ऊर्जा लालच से बचने, व्यवसाय में नयापन लाने और शांत व्यवहार से मुश्किलें संभालने का संकेत देती है. आइए जानें मेष राशि वालों के जीवन, रिश्तों, आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
Aries Tarot Card Rashifal: फैसलों में देरी न करें, लालच से बचकर संभालें आर्थिक मामले
मेष राशि का टैरो राशिफल
Photo Credit: NDTV

Aries Tarot Card Horoscope 04 September 2026 Mesh Tarot Card Rashifal: पैसे से जुड़े कार्यों को व्यवस्थित करें. कोई निजी फैसला लेना चाहते हैं, तो ज्यादा देर करने से बचें. समय पर लिया गया फैसला सफलता के साथ खुशियां लेकर आएगा. जमीन खरीदने या बेचने के मामले में बहुत ज्यादा मुनाफे की उम्मीद ना रखें. ज्यादा  पाने का लालच नुकसान कर सकता है. शांत और सहज व्यवहार रखने से मुश्किल परिस्थितियो को संभालना आसान रहेगा. 

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के साथ सही तालमेल रखें. छोटे-मोटे बदलाव समय-समय पर करके व्यवसाय में नयापन ला सकते हैं. सामने वाले की कार्य की सराहना अवश्य करे. इससे मनोबल और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.आमदनी के अन्य विकल्प ढूंढने का प्रयास करें. परिवार के बड़े लोगों की सलाह से व्यवसाय में कुछ बदलाव ला सकते हैं. जो समस्याओं का समाधान करने में सहायक रहेंगे. 

स्वास्थ्य/Health:

जोखिम वाले कार्य से दूरी रखें.चोट या दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है. तेज गति से वाहन ना चलाएं. 

आर्थिक स्थिति/Finance:

ज्यादा के लालच में नुकसान हो सकता है. अनावश्यक खर्चों को  सीमित करें. 

रिश्ते/Relationship:

प्रेम संबंध को शादी के लिए परिवार की स्वीकृति मिल सकती है. परिवार में खुशी और उत्साह बढ़ेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aries Aaj Ka Rashifal, Mesh Rashifal Àaj, Tarot Card Rashifal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com