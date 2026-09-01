Gemini Tarot Card Rashifal:- व्यवसाय में आएंगे बड़े बदलाव, धैर्य और संयम से लेना होगा काम

Gemini Tarot Card Horoscope 01 September 2026 Mithun Tarot Card Rashifal: कुछ पारिवारिक मामलों में सोच और कार्य करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ सकता है. सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ संपर्क अच्छे हो सकते हैं. संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों दंपतियों की इच्छा पूर्ति की संभावना बन रही है. समय अनुकूल है. इस समय किए गए कार्यों के अच्छे परिणाम जल्द ही मिल सकते हैं. अपने ईश्वर पर आस्था और स्वयं पर भरोसा बनाए रखें. किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे ना करें.

व्यवसायिक/ Professional:

व्यवसाय में कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं. विरोधियों की आपके कार्यों को लेकर की गई कोशिशें नाकाम हो सकती हैं. इसके बावजूद भी सावधानी बनाए रखना आवश्यक है. जल्दबाजी की जगह धैर्य और संयम से कार्य करें. दूसरों के जिम्मेदारियां स्वयं पर न लें. किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर तुरंत विश्वास करने की जगह साझेदार से बात की जा सकती है. गैर जरूरी कार्यों में समय बर्बाद ना करें.

स्वास्थ्य/Health:

किसी दवा के खाने से त्वचा में एलर्जी हो सकती है. ज्यादा परेशानी बढ़ने पर चिकित्सक से परामर्श जरूर लें.

आर्थिक स्थिति/Finance:

किसी अच्छे आईपीओ में पैसा डालने पर विचार कर सकते हैं. कंपनी के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करें.

रिश्ते/Relationship:

प्रेम का अति दिखावा करने वाले लोगों से दूर रहें. ऐसे लोग आगे चलकर परेशानी दे सकती हैं.