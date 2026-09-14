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Scorpio Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आय में सुधार का दिखेगा अवसर, स्पष्ट और दृढ़ भाषा डालेगी प्रभाव

Scorpio Horoscope Today 14 September 2026, Vrishchik Rashifal: आज धन और वाणी दोनों को संभालकर चलना आपके लिए आवश्यक होगा. व्यापारियों के लिए ग्राहक से बातचीत निर्णायक हो सकती है. परिवार में आर्थिक विषय पर मतभेद की संभावना बन सकती है. किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके बैंकिंग जानकारी साझा न करें.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आय में सुधार का दिखेगा अवसर, स्पष्ट और दृढ़ भाषा डालेगी प्रभाव
Scorpio Aaj Ka Rashifal 14 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
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Scorpio Horoscope Today 14 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में रहेंगे. आज धन और वाणी दोनों को संभालकर चलना आपके लिए आवश्यक होगा. आर्थिक स्थिति को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकता है. पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, इसका स्पष्ट हिसाब रखने से अनावश्यक दबाव कम होगा. आय में सुधार का कोई अवसर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके साथ खर्च भी बढ़ सकता है. किसी वस्तु या सुविधा को खरीदने की इच्छा हो तो पहले यह देखें कि वह जरूरत है या केवल तत्काल आकर्षण. उधार लेकर शौक पूरा करने की प्रवृत्ति से बचें. यदि कोई बड़ा भुगतान करना है तो उसकी समयसीमा पहले से तय कर लें.

व्यापारियों के लिए ग्राहक से बातचीत निर्णायक हो सकती है. आपकी स्पष्ट और दृढ़ भाषा प्रभाव डालेगी, मगर कठोरता सौदा बिगाड़ सकती है. पुराने बकाये की वसूली करते समय व्यक्तिगत संबंधों को बीच में न लाएं. हिसाब साफ रखने और लिखित रिकॉर्ड रखने से आगे की स्थिति मजबूत रहेगी. परिवार में आर्थिक विषय पर मतभेद की संभावना बन सकती है. किसी सदस्य के खर्च को लेकर नाराजगी हो तो सार्वजनिक रूप से टिप्पणी न करें. आपकी बात सही होने के बावजूद उसका तरीका संबंधों में कड़वाहट ला सकता है. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों को लेकर सभी पक्षों की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी होगा.

भोजन और दैनिक आदतों में संतुलन रखें. बहुत देर से खाना या आवश्यकता से अधिक भोजन करना दिन के दूसरे हिस्से में सुस्ती ला सकता है. मीठे और बहुत भारी भोजन पर नियंत्रण रखना बेहतर रहेगा. आज कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज, बैंकिंग प्रक्रिया या वित्तीय संदेश आपके सामने आ सकता है. रकम भेजने से पहले विवरण की दोबारा जांच करें. किसी अनजान लिंक पर क्लिक करके बैंकिंग जानकारी साझा न करें. आपके शब्द आज किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं और नाराज भी. विशेष रूप से क्रोध की अवस्था में संदेश भेजने से बचें. यदि कोई बात बहुत परेशान कर रही है तो पहले स्वयं शांत हों, फिर बातचीत करें.

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कर ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ और चना दान करें.
शुभ रंग: गहरा लाल और तांबे जैसा भूरा.

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