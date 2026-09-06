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Scorpio Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरुरी, निवेश में रहें सतर्क

Scorpio Horoscope Today 06 September 2026, Vrishchik Rashifal: आज हर निर्णय में थोड़ा अतिरिक्त समय देना आपके लिए रहेगा लाभकारी. व्यक्तिगत जीवन में मन थोड़ा गंभीर रह सकता है. व्यापार में अचानक ग्राहक की मांग बदल सकती है. कोई पुराना ऑर्डर संशोधित करना पड़े या भुगतान में देरी हो सकती है.

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Scorpio Aaj Ka Rashifal 06 September 2026: धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतना जरुरी, निवेश में रहें सतर्क
Scorpio Aaj Ka Rashifal 06 September 2026 | Vrishchik Horoscope Today
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Scorpio Horoscope Today 06 September 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति आपको सतही बातों के बजाय उन विषयों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगी जो लंबे समय से भीतर दबे हुए हैं. अचानक कोई सूचना, आर्थिक परिवर्तन या पुराने मामले की वापसी दिन का रुख बदल सकती है. आज हर निर्णय में थोड़ा अतिरिक्त समय देना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

धन से जुड़े मामलों में विशेष सावधानी आवश्यक है. संयुक्त निवेश, बीमा, ऋण, टैक्स या किसी पुराने भुगतान का विषय सामने आ सकता है. दस्तावेजों में छोटी गलती भी आगे परेशानी दे सकती है, इसलिए हस्ताक्षर करने से पहले हर शर्त पढ़ें. किसी के भरोसे वित्तीय प्रक्रिया पूरी न करें. व्यापार में अचानक ग्राहक की मांग बदल सकती है. कोई पुराना ऑर्डर संशोधित करना पड़े या भुगतान में देरी हो सकती है. ऐसी स्थिति में भावुक होकर संबंध खराब करने के बजाय विकल्प तैयार रखें. साझेदारी में धन का हिसाब स्पष्ट रखें और मौखिक आश्वासन पर निर्भर न रहें.

नौकरी में किसी गोपनीय परियोजना पर काम करना पड़ सकता है. अपनी जिम्मेदारी से जुड़ी जानकारी अनावश्यक रूप से साझा न करें. किसी सहकर्मी की निजी चर्चा को आगे बढ़ाने से बचना विशेष रूप से जरूरी होगा. यदि कार्यालय में कोई आरोप लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय तथ्य जुटाएं.

व्यक्तिगत जीवन में मन थोड़ा गंभीर रह सकता है. किसी पुराने अनुभव की याद आपको वर्तमान परिस्थिति पर संदेह करने के लिए प्रेरित कर सकती है. हर व्यक्ति को पुराने व्यवहार के आधार पर आंकना सही नहीं होगा. संबंधों में स्पष्टता चाहिए तो सीधे और शांत तरीके से बात करें. घर में अचानक खर्च सामने आ सकता है. बिजली, वाहन, उपकरण या किसी आवश्यक वस्तु की मरम्मत पर पैसा लग सकता है. बचत को पूरी तरह खत्म न करें और आकस्मिक जरूरत के लिए राशि अलग रखें.

स्वास्थ्य में मानसिक तनाव को नजरअंदाज न करें. यदि लगातार किसी चिंता पर विचार कर रहे हैं तो उसे लिखकर उसके संभावित समाधान अलग-अलग करें. इससे मन का दबाव कम होगा. नींद का समय बिगाड़ना आज आपको और अधिक चिड़चिड़ा बना सकता है.


उपाय: सुबह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर काले तिल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कंबल, चप्पल या दैनिक उपयोग की वस्तु दान करें.
शुभ रंग: गहरा नीला.


 

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