Scorpio Aaj Ka Rashifal 04 September 2026: रिश्तों में समझदारी से मिलेगा फायदा, साझेदारी में बरतें सावधानी

Scorpio Horoscope Today 04 August 2026, Vrishchik Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे. इसलिए आज साझेदारी, दांपत्य संबंध, ग्राहकों और आमने-सामने होने वाली बातचीत पर विशेष प्रभाव रहेगा. आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप सामने वाले की बात कितनी ध्यान से सुनते हैं. अपनी राय मजबूत रखना ठीक है, लेकिन बातचीत को प्रतियोगिता में बदलना नुकसानदायक हो सकता है.

व्यापारियों के लिए ग्राहक संपर्क महत्वपूर्ण रहेगा. कोई नया व्यक्ति काम के सिलसिले में जुड़ सकता है या पुराने ग्राहक के साथ दोबारा बातचीत शुरू हो सकती है. सौदे को अंतिम रूप देने से पहले दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट कर लें. मौखिक वादे के भरोसे आगे बढ़ने के बजाय लिखित शर्त रखना ज्यादा सुरक्षित होगा. नौकरी में टीमवर्क की परीक्षा हो सकती है. किसी दूसरे विभाग या सहकर्मी के काम का असर आपके परिणाम पर पड़ सकता है. ऐसी स्थिति में दोषारोपण करने से समस्या हल नहीं होगी. काम की प्रगति का रिकॉर्ड रखना और समय पर जानकारी देना आपके पक्ष को मजबूत करेगा.

वरिष्ठ अधिकारी के सामने शिकायत रखने से पहले समाधान का सुझाव भी तैयार रखें. दांपत्य या निजी संबंधों में आज सामने वाले की अपेक्षाएं स्पष्ट रूप से समझना जरूरी होगा. छोटी बात पर अधिकार जताने या पुरानी गलती याद दिलाने से तनाव बढ़ सकता है. यदि कोई महत्वपूर्ण चर्चा करनी हो तो शांत समय चुनें. भावनात्मक स्थिति में लिए गए निर्णय को तुरंत अंतिम रूप न दें.

धन के मामले में साझेदारी से जुड़े भुगतान पर ध्यान दें. किसी व्यक्ति के साथ खर्च बांटने की स्थिति बने तो हिसाब पहले तय कर लें. दूसरों की आर्थिक समस्या अपने ऊपर लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होने के कारण सामाजिक संपर्क बढ़ सकते हैं. किसी कार्यक्रम या बैठक में जाना पड़े तो अपनी बात रखने के साथ दूसरों के विचारों को भी महत्व दें. आज संबंधों के माध्यम से अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अत्यधिक भरोसा नुकसान भी दे सकता है. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव का असर शरीर पर दिखाई दे सकता है. लंबे समय तक लगातार काम करने के बजाय छोटे अंतराल में विश्राम करें. बहुत देर तक खाली पेट रहने से बचें.



उपायः ॐ हनुमते नमः का 108 बार जाप करें. किसी मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा वहां आने वाले जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं.

शुभ रंग: केसरिया.