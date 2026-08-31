विज्ञापन
विशेष लिंक

Sagittarius Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, काम में संतुलन बनाना जरूरी

Sagittarius Horoscope Today 31 August 2026,Dhanu Rashifal: आज बाहरी दुनिया की दौड़ से अधिक आपका ध्यान घर, निजी सुख और मन की स्थिरता पर जा सकता है. कार्यक्षेत्र में मन पूरी तरह बाहरी प्रतिस्पर्धा में नहीं लगेगा. आर्थिक रूप से घर और सुविधा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 31 August 2026: घर-परिवार पर रहेगा ध्यान, काम में संतुलन बनाना जरूरी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 31 August 2026 |Dhanu Horoscope Today
NDTV

Sagittarius Horoscope Today 31 August 2026,Dhanu Rashi ka Rashifal: आज धनु राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे. आज बाहरी दुनिया की दौड़ से अधिक आपका ध्यान घर, निजी सुख और मन की स्थिरता पर जा सकता है. कुछ समय से जिस घरेलू विषय को लेकर मन में असंतोष था, उसे नए तरीके से देखने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण आपके मूड को काफी प्रभावित करेगा, इसलिए छोटी बात को अनावश्यक बहस में बदलने से बचें. घर की मरम्मत, सजावट, फर्नीचर या किसी उपयोगी वस्तु की खरीदारी का विचार बन सकता है. यदि संपत्ति से संबंधित बातचीत चल रही है तो भावनाओं के बजाय दस्तावेज और वास्तविक कीमत को महत्व दें. किसी ब्रोकर या परिचित के भरोसे महत्वपूर्ण कागजों की जांच छोड़ी तो बाद में परेशानी हो सकती है. वाहन खरीदने का विचार हो तो केवल दिखावट देखकर निर्णय न लें.

कार्यक्षेत्र में मन पूरी तरह बाहरी प्रतिस्पर्धा में नहीं लगेगा. घर से जुड़ी चिंता या निजी जिम्मेदारी काम के बीच ध्यान खींच सकती है. महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने मन को स्थिर करें. यदि संभव हो तो कठिन कार्य सुबह पूरा करें, क्योंकि बाद में ध्यान बार-बार दूसरी बातों की ओर जा सकता है. व्यवसाय में विस्तार की जगह मौजूदा व्यवस्था को मजबूत करना अधिक समझदारी होगी. कार्यालय, दुकान या काम करने की जगह में कोई बदलाव करने का विचार आए तो पहले लागत और उपयोगिता का हिसाब लगाएं. कर्मचारियों या सहयोगियों से जुड़ी छोटी शिकायत को तुरंत बड़ा मुद्दा न बनाएं. सही समय पर बातचीत करने से मामला आसानी से सुलझ सकता है.

आर्थिक रूप से घर और सुविधा संबंधी खर्च बढ़ सकते हैं. कोई वस्तु लंबे समय से खरीदने की इच्छा थी तो आज उसे लेने का मन मजबूत होगा, लेकिन बजट की सीमा याद रखें. किस्त या उधार पर सुविधा खरीदने से पहले भविष्य की भुगतान क्षमता देखें. परिवार के किसी सदस्य की जरूरत के कारण खर्च करना पड़े तो दूसरी गैरजरूरी खरीदारी रोकना बेहतर होगा. पुराने अनुभवों को याद कर सकते हैं. किसी पुराने स्थान, व्यक्ति या घटना से जुड़ी स्मृति मन को प्रभावित करेगी. इसे वर्तमान से जोड़कर निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है. अतीत की भावना को सम्मान दें, लेकिन वर्तमान परिस्थिति को स्वतंत्र रूप से देखें. परिवार में किसी बड़े सदस्य से गंभीर बातचीत हो सकती है. उनकी बात में कुछ ऐसा अनुभव छिपा हो सकता है जो भविष्य के निर्णय में मदद करे. हालांकि यदि विचार अलग हों तो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए सम्मानजनक संवाद रखें. घर में रहकर आराम करना अच्छा लगेगा, लेकिन पूरे दिन निष्क्रिय रहने से सुस्ती बढ़ सकती है. हल्की सैर और नियमित भोजन दिन को संतुलित रखेगा.

उपायः घर के ईशान कोण को साफ करके वहां ताजे पीले पुष्प रखें. किसी जरूरतमंद परिवार को आटा, दाल और हल्दी जैसी रसोई की सामग्री दें।
शुभ रंगः  हल्दी पीला.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aaj Ka Rashifal, Dhanu Rashifal, Sagittarius Horoscope
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com