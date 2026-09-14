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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आय के नए स्रोत पर करेंगे विचार, परिचित से मिलेगी उपयोगी सूचना

Sagittarius Horoscope Today 14 September 2026, Dhanu Rashifal: आज लाभ के अवसर केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही लोगों से जुड़ने के माध्यम से भी सामने आ सकते हैं. आय के अतिरिक्त स्रोत पर विचार करने का मन बनेगा. नौकरी में टीम के सहयोग से कोई लक्ष्य पूरा हो सकता है. सामूहिक गतिविधि में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 14 September 2026: आय के नए स्रोत पर करेंगे विचार, परिचित से मिलेगी उपयोगी सूचना
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 14 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today 14 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में रहेंगे. आज लाभ के अवसर केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही लोगों से जुड़ने के माध्यम से भी सामने आ सकते हैं. किसी पुराने परिचित का फोन या संदेश आपको ऐसी जानकारी दे सकता है जिसका उपयोग आगे चलकर किया जा सके. लंबे समय से रुका कोई आर्थिक लक्ष्य फिर से चर्चा में आ सकता है.

व्यवसाय में ग्राहक बढ़ाने या नए बाजार तक पहुंच बनाने की योजना बन सकती है. सोशल नेटवर्क, परिचितों और पुराने संपर्कों का उपयोग करें, लेकिन हर व्यक्ति के सामने अपनी पूरी कारोबारी रणनीति रखने से बचें. किसी संभावित साझेदार के साथ बातचीत आगे बढ़े तो उसकी आर्थिक स्थिति और काम करने के तरीके के बारे में जानकारी जरूर लें.

आय के अतिरिक्त स्रोत पर विचार करने का मन बनेगा. यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले यह देखें कि उसके लिए आपके पास पर्याप्त समय और संसाधन हैं या नहीं. केवल अधिक कमाई की संभावना देखकर जिम्मेदारियां बढ़ाना बाद में परेशानी दे सकता है. अचानक मिलने वाले लाभ को तुरंत खर्च करने की बजाय उसका कुछ हिस्सा सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा. मित्रों के साथ कोई योजना बन सकती है. सामूहिक गतिविधि में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन हर निर्णय में अपनी पसंद थोपने से बचें. किसी मित्र से आर्थिक लेन-देन करने से पहले संबंध और धन दोनों को अलग-अलग दृष्टि से देखें. पैसा वापस न मिलने पर दोस्ती प्रभावित हो सकती है.

नौकरी में टीम के सहयोग से कोई लक्ष्य पूरा हो सकता है. वरिष्ठ व्यक्ति आपके नेटवर्क या संपर्क क्षमता की सराहना कर सकते हैं. हालांकि किसी सहकर्मी की उपलब्धि का श्रेय अपने ऊपर लेने की कोशिश न करें. टीम में विश्वास बनाए रखना आगे मिलने वाले अवसरों के लिए जरूरी होगा. किसी पुराने लक्ष्य की पूर्ति के करीब पहुंचने का संकेत मिल सकता है. फिर भी परिणाम मिलने से पहले अत्यधिक उत्साह में घोषणा न करें. योजना जितनी निजी और व्यवस्थित रहेगी, उतनी ही आसानी से आगे बढ़ेगी.

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित कर ॐ नमो नारायणाय का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पीले रंग की अध्ययन सामग्री या पुस्तक दें.
शुभ रंग: पीला और आसमानी.

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