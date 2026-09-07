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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: व्यवसाय में नए संपर्क होंगे लाभकारी, बातों को गोपनीय रखना जरुरी

Sagittarius Horoscope Today 07 September 2026, Dhanu Rashifal: किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत हो सकती है. व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं. नौकरी करने वालों को किसी सहकर्मी के साथ मिलकर जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है. धन संबंधी मामलों में अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है. लगातार काम करने के बजाय छोटे अंतराल में आराम करना उपयोगी रहेगा.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 07 September 2026: व्यवसाय में नए संपर्क होंगे लाभकारी, बातों को गोपनीय रखना जरुरी
Sagittarius Aaj Ka Rashifal 07 September 2026 | Dhanu Horoscope Today
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Sagittarius Horoscope Today 07 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज का दिन धनु राशि वालों के लिए संबंधों और अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने वाला रहेगा. दोपहर 12:40 बजे तक चंद्रमा मिथुन राशि में आपकी राशि से सातवें भाव में रहेंगे. इसके बाद कर्क राशि में पहुंचकर आठवें भाव को प्रभावित करेंगे. इसलिए दिन का पहला हिस्सा साझेदारी, बातचीत और लोगों से जुड़े फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जबकि दोपहर बाद साझा धन, गोपनीय विषय और अचानक सामने आने वाली परिस्थितियों पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा. सुबह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत हो सकती है. व्यापारिक साझेदारी, ग्राहक या जीवनसाथी से जुड़ा कोई निर्णय सामने आ सकता है. आपकी बात प्रभावशाली रहेगी, लेकिन केवल अपनी सुविधा को प्राथमिकता देने से सामने वाला असहज हो सकता है. किसी समझौते पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की अपेक्षाएं स्पष्ट करना बेहतर रहेगा.

व्यवसाय में नए संपर्क लाभदायक साबित हो सकते हैं. ग्राहक की जरूरत को समझकर दिया गया सुझाव आपकी स्थिति मजबूत कर सकता है. नौकरी करने वालों को किसी सहकर्मी के साथ मिलकर जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है. यहां प्रतिस्पर्धा की भावना कम रखेंगे तो काम आसानी से आगे बढ़ेगा. किसी के काम का श्रेय लेने या अपनी उपलब्धि को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने से बचें. दोपहर के बाद चंद्रमा आठवें भाव में आ जाएंगे. इसके बाद परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन संभव है. किसी भुगतान, ऋण, बीमा, टैक्स या साझा संपत्ति से जुड़ा विषय सामने आ सकता है. कागजात की जांच किए बिना सहमति देना उचित नहीं होगा.

यदि कोई आर्थिक मामला लंबे समय से लंबित है तो उसे भावनाओं के बजाय प्रमाण और नियमों के आधार पर सुलझाने का प्रयास करें. निजी जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर मन विचलित हो सकता है. जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति वर्तमान में वही सोच रहा हो जो पहले सोचता था. इसलिए पुराने अनुभवों को आज की परिस्थिति पर लागू करने से बचें. गोपनीय बातों को किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा करना भी नुकसान दे सकता है. धन संबंधी मामलों में अचानक खर्च की स्थिति बन सकती है. विशेष रूप से दूसरों की आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से पहले अपनी क्षमता देखें. किसी निवेश में तेजी से लाभ मिलने का दावा सुनकर निर्णय न लें.

शारीरिक रूप से दिन के दूसरे हिस्से में थकान महसूस हो सकती है. लगातार काम करने के बजाय छोटे अंतराल में आराम करना उपयोगी रहेगा. मन में तनाव हो तो उसे दबाकर रखने की बजाय भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना बेहतर होगा.


उपाय: पीली दाल किसी जरूरतमंद को दें. केले के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं. किसी शिक्षक या गुरु समान व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार सम्मानपूर्वक भेंट दें.
शुभ रंग: हल्का पीला.

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