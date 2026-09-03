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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: काम और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा दिन, धैर्य से मिलेगी सफलता

Horoscope Today 03 September 2026, Dhanu Rashifal: आज कार्यक्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन प्रतिस्पर्धा, लंबित काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां दबाव बढ़ा सकती है. प्राथमिकताएं तय कर शांत रहकर काम करें.

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Sagittarius Aaj Ka Rashifal 03 September 2026: काम और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा दिन, धैर्य से मिलेगी सफलता
धनु आज का राशिफल
Photo Credit: NDTV

 Sagittarius Horoscope Today 03 September 2026, Dhanu Rashi ka Rashifal: आज चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में गोचर करेंगे. यह स्थिति आपको प्रतिस्पर्धा, जिम्मेदारियों, रोजमर्रा की उलझनों और उन कामों से सामना करा सकती है जिन्हें लंबे समय से टालना आसान लग रहा था. दिन में आपकी कार्यक्षमता अच्छी रहेगी, लेकिन सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप प्राथमिकताओं को कितनी समझदारी से तय करते हैं. एक साथ बहुत सारे काम पकड़ने के बजाय जरूरी काम पहले निपटाना बेहतर रहेगा. 

नौकरी में किसी लंबित मामले को पूरा करने का दबाव बढ़ सकता है. सहकर्मी की गलती का असर आपके काम पर पड़े तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को प्रमाण के साथ संभालें. ऑफिस की छोटी प्रतिस्पर्धा को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने से बचना होगा. अपनी कार्यक्षमता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका शांत रहकर परिणाम देना है. 

व्यापार में पुराने भुगतान, हिसाब-किताब या कर्मचारियों से संबंधित कोई विषय ध्यान मांग सकता है. जिन लोगों का काम रोजाना ग्राहकों या कई छोटे कार्यों से जुड़ा है, उनके लिए दिन व्यस्त रहेगा. किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी देने से पहले उसकी क्षमता जांच लें. लापरवाही बाद में आपका समय दोबारा खर्च करा सकती है. 

धन के मामले में स्थिति संभली हुई रह सकती है, लेकिन कर्ज या उधार से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. किसी परिचित की आर्थिक परेशानी देखकर तुरंत मदद करने के बजाय अपनी क्षमता का आकलन करें. नियमित खर्चों में कोई ऐसा मद सामने आ सकता है जिसे कम करके बचत बढ़ाई जा सकती है. 

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन आपको अनुशासन की याद दिलाएगा. पेट की गड़बड़ी, थकान या शरीर में भारीपन जैसी छोटी परेशानियां अनियमित खानपान से बढ़ सकती हैं. बहुत देर तक खाली पेट रहने या जरूरत से अधिक तला-भुना खाने से बचें. हल्की शारीरिक गतिविधि उपयोगी रहेगी. 

किसी विरोधी या आलोचक की बात आपको परेशान कर सकती है. लेकिन हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं है. यदि आपकी दिशा स्पष्ट है तो दूसरों की राय को अपनी गति रोकने का कारण न बनने दें. किसी काम से संबंधित छोटी यात्रा हो सकती है. रास्ते में समय की बचत के लिए जल्दबाजी करने के बजाय सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ें.

उपाय: सुबह किसी जरूरतमंद को जौ का दान करें. शाम को किसी श्रमिक या कर्मचारी को भोजन कराना शुभ रहेगा.

शुभ रंग: नीला

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